É o Tchan se apresenta nesta sexta-feira; confira entrevista em vídeo

Beto Jamaica e Compadre Washington marcaram o axé dos anos 1990 com É o Tchan, que faz show na festa Sabe de Nada, Inocente a partir. A noite também conta com as presenças de Reinaldinho, ex-Terra Samba, e da banda Filhos do Sol. A dupla está lançando um novo hit, ‘Tchan É Love’, sobre a diversidade sexual. O Divirta-se entrevistou Beto e Compadre, e você pode ver o vídeo abaixo em que eles interpretam a música.

Os dois consideram que a música do Tchan atravessou gerações e marcaram a vida de muita gente. “A gente conheceu recentemente um casal que se conheceu em um show do Tchan e se casaram com nossas músicas”, diz Compadre. Beto afirma que agora o grupo é “vintage”, com o público cantando tudo em seus shows.

Recentemente, eles participaram do documentário ‘Axé: Canto do Povo de Um Lugar’, contando a história do estilo. “Quando começamos era um problema, com Jacaré dançando de shortinho. Ninguém entendia essa proposta, achavam vulgar. Mas a gente queria passar a alegria que a Bahia é, o samba de roda. E é por isso que continuamos aí”, afirma Beto.

Audio (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (12), 22h (abertura; show É O Tchan, 3h). R$ 60/R$ 200. Cc.: todos.