Entre lançamentos e retrospectivas, Indie Festival 2015 exibe 45 filmes no CineSesc

A programação paulistana do Indie Festival 2015 começa a partir desta quarta-feira, 16, no CineSesc. Nesta edição, serão exibidos cerca de 45 filmes internacionais, entre curtas e longas. Os ingressos custam R$ 12.

Um dos destaques deste ano é o lançamento de ‘Cemitério do Esplendor’, novo longa do tailandês Apichatpong Weerasethakul.

Já entre os homenageados, está o lituânio Sharunas Bartas. Nove produções do diretor estão em sua retrospectiva. Na abertura, nesta quarta-feira, 16, às 20h30, será exibido o longa ‘Paz para Nós em Nossos Sonhos’, lançado no Festival de Cannes deste ano.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ucraniana Kira Muratova também é homenageada em uma retrospectiva, incluindo suas produções durante o período soviético.

CineSesc. R. Augusta, 2.075, Cerq. César, 3087-0500. A partir de 4ª (16). R$ 12. Até 30/9. Programação: http://oesta.do/Indie2015

Veja outras mostras e exibições especiais em cartaz na cidade:

10ª Mostra Mundo Árabe de Cinema

Em cartaz até este sábado, 12, esta é a maior edição da mostra voltada para o cinema árabe contemporâneo – a programação inclui 30 filmes exibidos em diferentes espaços da cidade, como o CCBB e CCSP. Programação: http://oesta.do/mostraarabe2015

Cinema de Montagem

Entre nacionais e internacionais, a mostra reúne, no Caixa Belas Artes, 21 filmes raros – alguns inéditos no Brasil. Entre os destaques, ‘Te Amo, Te Amo’ (1968), de Alain Resnais, é exibido no domingo (18), às 18h30. A programação também inclui cursos e debates. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. R$ 14. Até 23/9. Programação: http://oesta.do/cinemontagem

Festival Tokusatsu

Clássicos da animação e da TV japonesa, como ‘Samurai X’ e ‘Ultraman’, estão na mostra, exibidos nos cinemas da PlayArte até 8/11. Nesta semana, são exibidos episódios de ‘O Fantástico Jaspion’. Programação completa em http://oesta.do/festivaltokusatsu. Exibição: Bristol, Marabá, Plaza Sul.

Memórias da Boca

O filme de 2014 é uma produção de oito cineastas, como Alfredo Sternheim, Mário Vaz Filho e José Mojica. Entre documentários e ficções, o longa reúne curtas sobre o auge da Boca do Lixo em SP. A produção tem sessão única no Caixa Belas Artes, seguida de debate. Exibição: Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. 3ª (15), 21h.

Os Pescadores de Pérolas

Com direção do cineasta Fernando Meirelles, a ópera de Georges Bizet é montada em Belém, no Pará. No entanto, ela será transmitida ao vivo em quatro salas de cinema da cidade, na 3ª (15), às 20h. O ingresso é R$ 60. Exibição: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Frei Caneca – Espaço Itaú, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia.

Royal Opera House: La Bohème

A ópera é exibida na programação especial do Cinemark. O clássico de Giacomo Puccini é executado sob a regência do maestro Dan Ettinger, no The Royal Opera House de Londres. Exibição: Cidade Jardim, Eldorado, Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista.