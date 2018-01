Na seleção de quitutes, confira o novo sanduíche da Lanchonete da Cidade

No cardápio da Lanchonete da Cidade desde a abertura, em 2004, o sanduíche ‘Bombom’ (R$ 28; foto) surge reeditado. O hambúrguer de 200 gramas agora é feito com blend de carnes do açougue DeBetti e o molho de tomate fresco ganhou um toque defumado. R. Coropés, 51, Pinheiros, 3812-9508. 12h/1h (6ª e sáb., 12h/2h; dom., 12h/0h; 2ª, 12h/15h e 18h/0h).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Doces

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gita Make My Cake

O bolo de chocolate com recheio e cobertura de brigadeiro é apenas uma das tentações na vitrine da charmosa doceria. Ao lado da estufa com coxinhas (R$ 8,80) e empanadas (R$ 7,70), saltam aos olhos os bolos de paçoca, brigadeiro com café e de pão de ló branco com recheio de creme e coco (R$ 13,20 a R$ 16,50, a fatia). Na dúvida, peça uma ‘provinha’ à atendente. Para acompanhar os bolos bem recheados (e doces), o cardápio traz chá gelado (R$ 9,90) e cappuccino (R$ 10,45). Av. da Aclimação, 246, Aclimação, 2228-2077. 10h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Basilicata

Tradicionalíssima, foi inaugurada em 1914 por imigrantes e recentemente ampliada – ganhando um café e um restaurante. Até hoje produz pães italianos a partir da receita original à base de fermentação natural, como o filão (R$ 8), o redondo (R$ 12,60) e as roscas recheadas de provolone com linguiça (R$ 28,50). Entre os doces, prove o cannoli e o sfogliatelli (R$ 9, cada). R. 13 de Maio, 596, Bela Vista, 3289-3111. 7h30/22h (dom., 7h30/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Rotisserias

Minha Avó Fazia

Uma das especialidades de Mazé Felix é o ravióli de brie com pera (R$ 80, o quilo), ou com queijo da Canastra (R$ 80, o quilo), que vai bem com o molho concassé, com pedacinhos de tomate (R$ 55, o quilo). Para quem não resiste a um doce, há tortinha de banana com doce de leite (R$ 10). R. Fábia, 339, V. Romana, 2769-1539. 11h/19h30 (dom., 10h/15h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Pastel da Maria

O famoso pastel da Dona Maria é recheado com 28 combinações diferentes: 24 versões salgadas e 4 doces. Prove o de escarola com queijo (R$ 7) e o de camarão (R$ 7,50). Os tradicionais de carne e de queijo custam R$ 6,50, cada. Entre os doces, faz sucesso o pastel de chocolate (R$ 6,50). Para completar a visita, peça um copo de caldo de cana (R$ 7, 500 ml). R. Fradique Coutinho, 580, Pinheiros, 2373-7071. 11h/20h (sáb., 11h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Depot 4 Grilled Burger

Instalada num imóvel de dois andares, faz o estilo “casa da gente”. A voz de Robert Plant pode ecoar das caixas de som enquanto é feito o ‘Regular Beef’ (R$ 25,90). O carro-chefe vem com disco de 180 gramas de carne bovina. Já os complementos ficam por conta do cliente, que escolhe o tipo de pão, molhos, queijos, além de adicionar bacon e cebola caramelizada. R. Costa Aguiar, 1.421, Ipiranga, 3294-1849. 12h/23h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vinnotinto

Uma cabine telefônica estilo londrina – que funciona como elevador para o mezanino – ajuda a compor o cenário. O cardápio lista sanduíches como o cheeseburguer da casa (R$ 34,90), com disco de 160g de carne, cheddar inglês, maionese, cebola roxa e picles. A porção de batata frita rústica com alho e alecrim (R$ 25,90) faz boa companhia. Encerre com o saboroso pudim de leite Ninho (R$ 14). R. Euclides Pacheco, 338, Tatuapé, 3554-5643. 16h/0h (6ª e sáb., 16h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Marco Polo Gelateria & Caffè

A simpática gelateria fica em frente a uma praça. As receitas são todas feitas na casa, inclusive o saboroso sorbet de morango, o cremoso de pistache e o ‘Marco Polo’, de café, amêndoas crocantes e baunilha. Os copinhos (R$ 11/R$ 17) podem ser montados com até três sabores. Largo Nossa Senhora do Bom Parto, 57, Tatuapé, 3805-4005. 11h/22h (6ª e sáb., 11h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.