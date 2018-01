Encontro de cachaça tem degustação de 20 rótulos; veja também opções de bares

Foto: Divulgação

Em sua 12ª edição, o Encontro Aberto da Confraria Paulista da Cachaça tem como destaque a degustação de 20 rótulos. Felipe Jannuzzi, do Mapa da Cachaça, vai falar sobre a produção da bebida, enquanto o barman Fábio Magueta ensinará a fazer um drinque. Choperia São Paulo. R. dos Pinheiros, 315, 3360-5101. 3ª (25), a partir de 19h. R$ 40.

Novos bares

75 Beer

O bar é também um empório. Além de servir chopes como a ‘Coruja Viva’ (R$ 14,90, 330 ml.) e a ‘Schornstein Pilsen’ (R$ 9,90, 330 ml.), vende mais de 200 rótulos de cervejas nacionais e importadas. Experimente os ‘Zucchini Fries’ (R$ 22,90), palitos de abobrinha empanados e servidos com maionese de jalapeño. A porção de fritas com cheddar e bacon (R$ 26,90) também é uma delícia. Av. Dr. Guilherme Dumont Villares, 693, Jd. Londrina, 2528-2302. 17h/0h (sáb., 14h/0h; dom., 12h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

C.O.D.

O lugar é despojado tanto no ambiente e decoração quanto no cardápio. Conta com apenas dez torneiras, duas dedicadas à Pilsen (R$ 8,50, 300 ml) e IPA (R$ 15, 300 ml). Nas demais se revezam diferentes estilos de cervejas nacionais e internacionais. Para comer, petiscos como a tábua de queijos (R$ 40) e a porção de embutidos (R$ 30), que apresentam seleções diferentes toda semana. A empanada de carne picante (R$ 8) também faz boa companhia às bebidas. R. Alagoas, 900, Higienópolis, 3938-5977. 6ª e sáb, 17h/1h (dom., 15h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Botecos

Galinheiro Grill

As mesas na parte externa do bar ocupam uma boa extensão da calçada. O ambiente é favorável a uma cerveja (R$ 12,50, Original). Para comer, o campeão de pedidos é o frango na brasa (R$ 42,80), bom casamento com a porção de polenta em cubinhos com parmesão ralado (R$ 28,90). A casa também indica as porções de linguiça recheada com rúcula, queijo coalho ou parmesão (R$ 39,80). R. Inácio Pereira da Rocha, 231, Pinheiros, 3816-3208. 17h/1h (4ª a sáb., 12h/1h; dom. e fer., até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20.

Botecos chiques

Pirajá

Aberto em 1998, o bar tem um calçadão que lembra o das praias do Rio e serve um ótimo chope Brahma (R$ 7,70, claro; R$ 8,70, black). Para petiscar, peça a porção de croquetes de costela (R$ 32; 6 unid.) ou de bolinhos de abóbora recheados com carne-seca (R$ 29). Para acompanhar as batidas, como a de paçoquinha (R$ 15), experimente o cabrito à passarinho (R$ 51). Filial no Shopping Morumbi 3º piso. Av. Brigadeiro Faria Lima, 64, Pinheiros, 3815-6881. 12h/1h (5ª a sáb., até 2h; dom., até 19h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20/R$ 22.

Happy hour

Prainha Paulista

Ao som de MPB, o bar serve bebidas como o chope Heineken (R$ 11,90, 470 ml.). O local funciona desde 1973 perto da Avenida Paulista e oferece porções tradicionais, como a de pasteis (R$ 39,50; 12 unid.) – de queijo, carne, camarão e palmito – e a de bolinhos de bacalhau (R$ 57, 12 unid.). Das mesas internas e na calçada, é possível assistir às transmissões de lutas e de jogos de futebol. Al. Joaquim Eugênio de Lima, 557, Jd. Paulista, 3562-5056. 11h/2h (6ª e sáb., até 3h). Cc.: todos. Cd.: todos.