Empório da Cerva incrementa cardápio com petiscos e sanduíches

Em uma rua tranquila no bairro do Paraíso está o Empório da Cerva, um “bistrô cervejeiro” que, inicialmente, era mais voltado a especialistas em cerveja e funcionava em parceria com food trucks. No mês passado, a casa mudou de perfil e incrementou o cardápio com petiscos e sanduíches. Quem coordena os serviços são os sócios Patricia Horta e Alex Amaral.

A cerveja, como sugere o nome da casa, é a protagonista do local. Mas elas não estão no cardápio. É o próprio Alex que recomenda os rótulos – são mais de 150 -, dependendo da preferência do cliente. Também é possível escolher pessoalmente as garrafas, indo até uma das geladeiras em que ficam expostas. Boa opção é a alemã Hofbrau Original (R$ 25,50), leve e refrescante.

Petiscos e sanduíches preparados por Patrícia são servidos a partir das 15h. Vale a pena provar os pastéis ‘Castelões’ (R$ 24,50, 8 unid.), com queijo muçarela, orégano e linguiça caseira curada com erva-doce fatiada. Já o ‘Burger Beer’ (R$ 24,50) é um hambúrguer que leva cebola caramelizada, bacon, agrião e queijo cheddar derretido com chope IPA.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há ainda menus de almoço por R$ 38,50. As opções, com entrada, prato principal e sobremesa, variam a cada dia da semana. Quarta-feira e sábado é dia de feijoada (com porção também para duas pessoas, por R$ 70).

ONDE: R. Pirapora, 98, Paraíso, 3051-4311. QUANDO: 12h/23h30 (2ª, 12h/16h; 3ª, 12h/22h; fecha dom.). QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.