Emiliano serve menu especial em homenagem à feira SP-Arte

Foto: divulgação

O Emiliano criou um menu especial que será servido de 4ª (6) a 6ª (8), em homenagem à feira SP-Arte. A sobremesa ‘Contraste de Chocolate’ (foto) fecha a refeição, que inclui salada de polvo, de entrada, e leitão assado entre os pratos. A pedida (R$ 179, com uma taça de champanhe) dá direito a um convite à feira*.

Confira o menu completo:

Entrada: Salada de polvo defumado ou salada de legumes orgânicos com lascas de mandioquinha.

Prato principal: Salmão Sokeye do Alaska com peperonata ou leitão assado com mil-folhas de batata.

Sobremesa: Contraste de chocolate com caramelo salgado e sorvete de cumaru ou frutas frescas.

R. Oscar Freire, 384, Jd. Paulista, 3068-4390.

*Os convites são limitados.