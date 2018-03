Foto: divulgação

Instalado no hotel homônimo, o agradável Emiliano renova seu cardápio com pratos clássicos, como a paleta de cordeiro assada por oito horas e servida com polenta mantecata, mostarda Dijon e farofa crocante (R$ 88), e o raviolone de cordeiro assado em seu glacê, sálvia e pecorino (R$ 74; foto).

R. Oscar Freire, 384, Jd. Paulista, 3068-4390.