Em sua 4ª edição, Mostra Internacional de Teatro de São Paulo traz espetáculos inéditos de seis países

A 4ª Mostra Internacional de Teatro de São Paulo traz espetáculos de seis países inéditos na cidade, além de uma série de debates e ações pedagógicas

Consolidada no calendário cultural da cidade, a MITsp chega à 4ª edição mais enxuta. Causa da redução, a crise atual no País virou o mote da programação.

Com viés crítico, a mostra – que a partir desta 4ª (15) ocupa diversos teatros de São Paulo – aposta em espetáculos que, tanto no formato como no tema, dialogam com a realidade do Brasil.

As atrações incluem dez peças de seis países – com destaque especial à obra do libanês Rabih Mroué – e uma série de workshops e conversas sobre criação e improvisação teatral.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos em www.mitsp.org. Em alguns casos, haverá cotas de vendas nos dias de espetáculo.

CONFIRA OS DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO:

ENTREVISTA

Um dos idealizadores da MITsp, Antônio Araújo conversou com o Divirta-se:

Qual é a principal novidade desta edição?

Uma inquietação que atravessa toda a mostra: a vontade de falar do momento de crise do Brasil. O próprio logo deste ano é uma bandeira destroçada. Mas também queremos mostrar nosso desejo de mudança.

Como essa inquietação aparece nas peças?

Por dois eixos: o tema do protagonismo negro e o formato de teatro documentário. Por terem temas como fanatismo religioso, as internacionais acabam dialogando com a nossa situação. Já as daqui tratam diretamente do nosso passado escravagista, por exemplo.

Por que o destaque ao Rabih Mroué?

Ele é muito posicionado, mas faz uma costura especial de questões subjetivas com a macropolítica. Ele nunca tinha agenda para vir, então aproveitamos para dar uma perspectiva ampla da obra dele.

CURSOS E WORKSHOPS

– As alemãs Susanne Kennedy e Johanna Höhmann compartilham experiências na roda de conversa Do Cinema ao Teatro: Como Filmes Viram Peças. Sesc Pinheiros. (30 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª (16), 10h30. Inf. e inscrições: bit.ly/atividadesmit

– Destaques da cena atual, Alexandre Dal Farra, Grace Passô, Pedro Kosovski e Vinicius Calderoni estarão no debate Dramaturgia Brasileira Contemporânea. Depois, os artistas lançam livros sobre suas obras. Tusp. R. Maria Antônia, 294, V. Buarque, 3123-5233. 18/3, 15h.

– A artista Ntando Cele conduz o workshop Expressar-me para Além da Minha Pele, sobre criação artística e mudança social. Oficina Cultural Oswald Andrade. R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 20/3, 10h; 21/3, 9h30. Inf. e inscrições: bit.ly/atividadesmit