Em sua 24ª edição, festival Anima Mundi exibe mais de 400 animações

Criado em 1993, o Anima Mundi é o principal festival de animação do País, e acompanhou as transformações que fizeram com que o formato ganhasse relevância mundial. Em sua primeira edição, no Rio, foram exibidos 144 filmes. Neste ano, são mais de 400 – e, para selecioná-los, a organização teve de assistir a cerca de 1.600 títulos.

A partir desta 4ª (2), o evento apresenta longas e curtas, incluindo animações dedicadas ao público infantil, além de mostras, bate-papos e palestras com profissionais que são referência no gênero. Também é possível ver antes filmes que só vão estrear no circuito comercial em 2017 – caso de ‘A Tartaruga Vermelha’, premiado em Cannes, e de ‘Trabalho Interno’, curta que o brasileiro Leo Matsuda fez para Walt Disney. A seguir, confira alguns dos destaques do evento (www.animamundi.com.br), que segue até o dia 6/11. Celso Filho e Renato Vieira

LONGAS-METRAGENS

Foto: divulgação

+ Produção franco-japonesa, A Tartaruga Vermelha (foto acima) conta a história de um náufrago e seu encontro com a tal tartaruga do título. Venceu o Prêmio Especial do Júri na mostra Un Certain Regard, do Festival de Cannes. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111. 5/11, 21h30; 6/11, 18h30. R$ 12.

+ Gato Sórdido é criação do Anima Istanbul, o maior estúdio de animação da Turquia. Shero é um gato que mora nas ruas da capital do país e tem compulsão sexual. Ao promover uma festa, ele e os amigos se envolvem em situações inesperadas. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação, 2894-5781. 5ª (3), 22h; 5/11, 21h30. R$ 12.

+ Em Histórias Assassinas, o diretor checo Jan Bubeníek utiliza diferentes técnicas cinematográficas para cada uma das quatro histórias que compõem o filme. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111. 5/11, 20h. R$ 12. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação, 2894-5781. 6/11, 21h30. R$ 12.

Foto: divulgação

+ Sabogal (foto acima) é um filme colombiano que mescla animação com imagens reais de arquivo. O personagem-título é um advogado que defende os direitos humanos. Na busca por justiça, ele passa a ser perseguido. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação, 3512-6111. 5ª (3), 21h30; 5/11, 22h. R$ 12.

+ Após um acidente ecológico, duas crianças fogem da ilha onde moram. Este é o mote de Psiconautas, as Crianças Esquecidas, produção espanhola baseada em graphic novel de Alberto Vázquez, que divide a direção com Pedro Rivero. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação, 3512-6111. 4ª (2), 22h; 4/11, 21h30. R$ 12.

Foto: divulgação

+ Battledream Chronicle (foto) é da ilha de Martinica e conta a história de uma jovem escrava em busca de liberdade num mundo onde as plantações se tornaram videogames. Este é o longa de estreia do diretor Alain Bidard. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação, 3512-6111. 4ª (2), 21h30; 4/11, 22h. R$ 12.

CURTAS-METRAGENS

+ Em Shaun, o Carneiro: as Lhamas do Fazendeiro, o famoso carneiro terá problemas com os novos moradores da fazenda. O curta é exibido em sessão infantil com outros três. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação,2894-5781. 4ª (2),15h30.R$ 12. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111. 6/11, 13h. R$ 12.

+ Corrida do Dinheiro (foto acima) é um infantil de Tarun Lak que mostra a caça a uma moeda. Ele, como todos os curtas, é exibido com outros títulos – no caso, ‘Aquitã, o Indiozinho’, de Frata Soares, e ‘Eric Acorde’, de Telmo Carvalho. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111. 4/11, 14h; 6/11, 11h. R$ 12.

+ O holandês Dario van Vree exibe seu Livro Tabu (acima), sobre os constrangimentos de uma jovem em uma livraria. Ele tem sessão ao lado de dois brasileiros: ‘Entrocamento’ e ‘Cartas’. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação, 2894-5781. 4/11, 20h. R$ 12. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111. 5/11, 18h. R$ 12.

+ Um pai tenta ensinar a coisa certa ao filho em Alike, vencedor do Goya de melhor curta de animação. O belga ‘Voltaire’ também é exibido na mesma sessão. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111. 4/11, 15h. R$ 12. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação, 2894-5781. 5/11, 15h30. R$ 12.

+ Cartunistas estão no banco dos réus em Sem Culpa (foto acima), apresentado com outros seis filmes. Os artistas são condenados a morrer, mas um deles não aceita a decisão. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111. 5ª (3), 17h. R$ 12. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação, 2894-5781. 4/11, 17h. R$ 12.

+ Com recursos tecnológicos, o francês Antoine Delacharlery modifica a paisagem de Paris em Célula Fantasma. O curta tem sessão com outros seis filmes. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação, 2894-5781. 4/11, 18h30. R$ 12. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111. 5/11, 12h. R$ 12.

MOSTRA ISRAEL

+ Em uma sessão especial, o diretor do Animix Tel Aviv Festival, Nissim Nusko, apresenta uma seleção de dez curtas que participaram do evento israelense. Entre as produções, ‘Não É Meu’, de Guy Trefler, que usa elementos do universo pop. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111. 4/11, 16h. R$ 12.

PAPO ANIMADO

+ Três cineastas falam sobre seus trabalhos e processos criativos no Papo Animado. O brasileiro Cesar Cabral é o primeiro, na 4ª (2). Ele fala sobre a construção de bonecos para animações em stop motion e sobre seus projetos, como o longa ‘Bob Cuspe’, que será lançado em 2017. Premiado no Anima Mundi do ano passado, o alemão Jacob Frey bate um papo na 5ª (3). No dia 4/11, é a vez do francês Marc Jousset, diretor de ‘Persépolis’ e produtor de ‘O Menino da Floresta’. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111. 4ª (2), 5ª (3) e 4/11, 20h. R$ 12 (cada).

EXIBIÇÕES ESPECIAIS

Foto: divulgação

+ Dois brasileiros estão nas Sessões Petrobrás, no dia 6/11. Às 14h, tem a estreia de ‘Peixonauta, o Filme’, longa da famosa série infantil. Já às 16h é a vez de ‘O Menino e o Mundo’ (foto), de Alê Abreu, indicado ao Oscar de melhor animação. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111. 6/11, 14h. R$ 12 (por filme).

+ O animador brasileiro Leo Matsuda apresenta seu primeiro curta nos estúdios Walt Disney, Trabalho Interno. O filme, que estreia oficialmente em janeiro, mistura computação gráfica e desenhos criados à mão. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111. 5ª (3), 19h. R$ 12.

ANIMA FORUM 2016

Especialistas participam de master classes, palestras e mesas durante três dias de programação. Entre os convidados, Cassidy Curtis fará uma master class na 5ª (3), às 10h. Ele trabalhou na Dream Works, em filmes das franquias ‘Shrek’ e ‘Como Treinar o Seu Dragão’. Mais recente, participou do projeto de realidade virtual ‘Pearl’, do Google. Senac. R. Scipião, 67, Lapa, 3475-2200. 5ª (3) a 5/11. R$ 70/R$ 320.