Em sua 20ª edição, Sesc Verão tem programação esportiva e atividades interativas para todas as idades

Por Fernanda Araújo e Gabriel Perline

BELENZINHO

Esporte faz bem e deve ser praticado por pessoas de todas as idades. Eis o lema da temporada – e também do Sesc Verão 2015, que começa hoje (9). Para entrar no clima, o Sesc Belenzinho montou a instalação ‘Corpo que Brinca’. Interativo, o brinquedo gigante (foto) estimula as habilidades motoras por meio de ações como escalada e arremesso de bolas. Menores de 10 anos só participam acompanhados pelos responsáveis. Há ainda clínicas de esportes, vivências circenses e aulas de dança. Refrescar-se na piscina, porém, é só para os usuários que possuem credencial plena (trabalhadores do comércio).

R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700.

ITAQUERA

Reaberto no último dia 2, depois de passar cinco meses fechado, o Parque Aquático é o ponto forte dessa unidade. O complexo recebe o público em geral. Quem não possui a credencial do Sesc, porém, depende da disponibilidade de ingresso (R$ 15, a diária), e precisa validar o exame médico (R$ 9, por seis meses). Hoje (9), às 14h, tem ‘hidroanimação’, com som ao vivo do Trio Fino Trato. Até 1º/3, de quarta a sexta, às 11h30 e às 14h, há jogos recreativos na água. Aos sábados, às 11h30, tem atividade mediada de handebol, e domingos, às 13h, oficina de manobras com skate.

Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

VILA MARIANA

Com o título de ‘Esporte tem Idade: Todas’, a programação prevê, para os adultos, atividades de dança, folclore, acrobacia, cooperação e encontros. Já as crianças de até 6 anos podem brincar na sala Corpo e Arte (foto). Hoje (9), às 19h30, no ginásio, há mostra de coreografias individuais e coletivas com a equipe da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica.

R. Pelotas, 141, 5080-3000.

SANTANA

Especialmente para a ocasião, o ginásio de esportes foi transformado em Estádio Lúdico (foto). Com o projeto cenográfico, equipamentos tradicionais foram substituídos por elementos coloridos – caso dos pinos, na pista de corrida. Resultado: várias modalidades de atletismo praticadas simultaneamente e de forma divertida.

Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700.

SANTO AMARO

Não se esqueça de exercitar o cérebro também. Para ajudar, encare os desafios propostos na instalação ‘Neuroatividades’, espécie de labirinto que valoriza a construção dos nossos movimentos por meio de tarefas lúdicas. De terça (13) a 6/2, em vários horários, ocorre a atividade ‘Pense Antes de Agir’: aulas com estratégias que estimulam a lógica e o raciocínio. Além disso, no domingo (11), às 15h, no projeto ‘Um Convite ao Esporte’, tem bate-papo com o judoca brasileiro Flávio Canto (foto), medalhista de bronze em Atenas 2004, que ainda brincará de futsal.

R. Amador Bueno, 505, 5541-4000.

INTERLAGOS

A instalação ‘Mato – Toma III’ usa as esculturas de uma aranha e de uma enguia para criar um animado labirinto. Mas a unidade reúne ainda outras opções: de quarta a domingo, às 9h30, ocorre o ‘chute golfe’ e, às 16h, tem circuito de habilidades, com acrobacias de solo, trampolim, trapézio, tecido, lira e cama elástica.

Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500.

SÃO CAETANO

Para os mais curiosos, a pedida é o ‘Enduro a Pé de Aventura’. Munidas de mapa e bússola, as equipes de três a seis participantes encaram um percurso no qual é preciso estratégia coletiva para vencer a prova. A atividade ocorre hoje (9), às 20h, mas os grupos devem se apresentar às 19h, para orientação. De domingo (11) a 17/1, às 15h, quem estiver com o exame dermatológico em dia pode aproveitar a oficina de mergulho.

R. Piauí, 554, 4223-8800.

SANTO ANDRÉ

Para quem não é bom de fazer gol, mas se garante no traquejo das pernas, a opção é o ‘Panna KO’ – hoje (9), das 18h às 20h, e sábado (10) e domingo (11), das 10h às 18h30 (é necessário inscrição). Em jogos rápidos, de três minutos, um contra um, se dá melhor quem driblar mais vezes o oponente. O nome ‘panna’ vem de uma gíria surinamesa para a expressão ‘por baixo das canelas’.

R. Tamarutaca, 302, 4469-1200.

SANTOS

Lá, a programação é dedicada aos esportes sobre rodas e rodinhas. Amanhã (10) e domingo (11), às 16h, a quadra externa terá clínicas esportivas para quem quiser aprender ou aprimorar suas habilidades nos patins, skate ou BMX. A partir de hoje (9), uma rampa de pump track, instalada na área de convivência, desafia os ciclistas a se aventurar e superar os obstáculos de seu percurso. No parque aquático, a entrada está restrita aos detentores da credencial plena. Quem tiver poderá participar das aulas de transfit, prática semelhante ao stand up paddle.

R. Cons. Ribas, 136, Santos, (13) 3278-9800.

CAMPINAS

Além das atividades na própria unidade do Sesc, outros locais da cidade também recebem a programação. A partir de amanhã (10), às 9h, sempre aos sábados e domingos, o Aeroporto de Viracopos terá diversos jogos de tabuleiros para estimular os participantes em partidas de sorte e raciocínio. Já na sede o foco são as atividades esportivas. A partir de terça (13), das 9h às 18h, uma parede de escalada será armada no Galpão Multiuso. Com o auxílio de equipamentos de segurança, os aventureiros deverão driblar os obstáculos para conseguir chegar ao topo. Entre 20 e 25/1, das 9h às 18h, o local receberá oficinas de slackline.

R. Dom José I, 270, Campinas, (19) 3737-1500.

Sesc Verão. De hoje (9) a 1º/3. Grátis (exceto atrações nas piscinas de algumas unidades). Programação completa no site http://oesta.do/sesc_verao2015