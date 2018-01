Em sua 20ª edição, Palco Giratório traz a São Paulo espetáculos de 20 grupos do País

De 2/8 a 27/8, a 20ª edição do Palco Giratório leva a unidades do Sesc espetáculos de teatro, dança e circo de 20 grupos do País; confira os destaques da programação

– Homenageada da edição, a Tribo de Atuadores Oi Nóis Aqui Traveiz (RS) abre a programação com Caliban – A Tempestade de Augusto Boal, sobre o colonialismo. 90 min. Livre. Sesc Campo Limpo. Praça. R. N. S. do Bom Conselho, 120, 5510-2700. 2 e 3/8, 20h. Grátis.

– Em O Quadro de Todos Juntos, a Cia. Pigmalião Escultura que Mexe (MG) conta segredos por trás de uma foto familiar, com o uso de bonecos em cena. 60 min. 16 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5/8, 20h30; 6/8, 18h. R$ 7,50/R$ 25.

– Em Caranguejo Overdrive, da Aquela Cia. (RJ), um catador de caranguejos vai lutar na Guerra do Paraguai. Ao voltar de lá, colapsado, encontra o Rio de Janeiro irreconhecível. 75 min. 16 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculo II (80 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076- 9700. 23 e 24/8, 21h. R$ 6/R$ 20.

– O bailarino Alexandre Américo (RN) encena o espetáculo Cinzas ao Solo. De sua autoria, a coreografia traz temas como comunhão com a natureza e ancestralidade. 35 min. 12 anos. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 9 e 10/8, 21h. R$ 6/R$ 20.

– No espetáculo Finita, da Companhia Denise Stutz, a bailarina que dá nome ao grupo encena solo criado a partir dos conceitos de perda e envelhecimento. 40 min. 12 anos. Sesc Santana. Teatro (330 lugares). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 16 e 17/8, 20h. R$ 6/R$ 20.