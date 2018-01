Em Pinheiros, nova Tammy Montagna Delicious Patisserie serve bolos recheados à moda americana

A norte-americana Tammy Montagna trabalhou com moda por 12 anos antes de se casar com um brasileiro e mudar para São Paulo, há 13. Aqui, começou a fazer doces informalmente e logo surgiram encomendas. Também não demorou para que a cozinha de casa ficasse pequena para dar conta da produção e dos funcionários.

Seu novo ateliê, recém-aberto em Pinheiros, acolhe também a Tammy Montagna Delicious Patisserie, um charmoso café e doceria, com bolos coloridos, pirulitos de caramelo e suspiros. Autodidata, Tammy aprendeu a arte da confeitaria na prática. Jogou fora várias fornadas até acertar o sabor do bolo de chocolate, por exemplo. Um dos hits da casa, ele vem recheado com camadas de brigadeiro (R$ 15, a fatia; foto), uma delícia.

Na vitrine, há ainda cupcakes – como o de red velvet (R$ 12) –, bolo de cenoura com cobertura e recheio à base de cream cheese (R$ 15), cheesecake (R$ 15) e macarons (R$ 5). Para acompanhar, serve de expresso (R$ 4,50) a cappuccino com Nutella (R$ 10). Tammy também prepara salgados e pratos rápidos (R$ 35/R$ 40), como quiche, toast de guacamole e baguete com queijo, acompanhados de salada orgânica.

ONDE: R. Lisboa, 284, Pinheiros, 2936-2895.

QUANDO: 10h/19h (fecha dom. e 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.