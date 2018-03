Em 'O Ano Mais Violento', a Nova York do início dos anos 1980

J.C. Chandor não tem ilusões quanto ao discurso da ética e da transparência sempre acionado no mundo atual, pós-global. Como a lei, só vale para os inimigos. Em seu novo filme, O Ano Mais Violento, ele prossegue com a discussão político/econômica de ‘Margin Call – O Dia Antes do Fim’.

O diretor fez depois ‘Até o Fim’, com Robert Redford. É obcecado pelo que está acabando. Oscar Isaac faz um empresário que tenta triunfar no mundo das corporações agindo certo. Várias vezes, ao longo do filme, ele é mostrado como um corredor solitário. O problema é que, se a reta é a menor distância entre dois pontos, às vezes, é preciso adaptar-se, porque não existe fronteira entre legalidade e banditismo.

Algum leitor dirá que a premissa é cínica. Talvez seja. A questão é se tem legitimidade. O ano mais violento do título é o de 1981. Uma onda de violência sem precedentes atinge Nova York, o rádio informa a todo momento. Mas outra informação percorre todo o filme – neste ano, Ronald Reagan está na presidência dos EUA e reformula não apenas a economia norte-americana, como também a global. O mundo nunca mais foi o mesmo depois que Reagan e a inglesa Margaret Thatcher cerraram fileiras.

Isaac está sendo roubado, e isso pode destruir sua empresa. Para impedir que ele concretize o negócio que selará seu poder, vale tudo – atacar seus caminhões, intimidar os motoristas, violar sua casa. Isaac quer permanecer na linha. Sua mulher, Jessica Chastain, faz o que julga necessário: Isto é, armar-se. Esse mundo não é para os fracos.

Uma chave é a corrida, a outra, a investigação levada pelo magistrado. É possível que mesmo um cidadão acima de suspeita esconda algo. E se o ano tiver sido o mais violento por causa de Reagan, não dos tiroteios em Nova York? O acerto final mostra que o legal e o ético nem sempre andam juntos. Isaac persegue o sonho americano, mas o que colhe, no fim, é a prova de que o toma lá, dá cá pode comprometer todo o esforço para se andar na reta. Luiz Carlos Merten