Em nova peça, Marília Gabriela e Caco Ciocler protagonizam trama de amor com ares científicos

Romance e ciência são alguns dos temas que se cruzam em Constelações, peça dirigida por Ulysses Cruz e estrelada por Marília Gabriela, Caco Ciocler e Sergio Mastropasqua (os dois atores se alternam no mesmo papel, dependendo do dia).

No texto do jovem britânico Nick Payne, de 32 anos, o conceito de universos paralelos, da física quântica, determina possíveis trajetórias do casal protagonista, Marianne e Roland.

Sem traduções no Brasil, a obra do jovem dramaturgo foi adaptada pela primeira vez em 2012, no Royal Court Theatre, com Sally Hawkins e Rafe Spall no elenco e Michael Longhurst na direção. Em 2015, a peça estreou na Broadway, em produção bem menos intimista, estrelada, desta vez, pelos atores Ruth Wilson e Jake Gyllenhaal,

A montagem é construída a partir de uma série vertiginosa de esquetes: em cada um deles, pequenas variações – a escolha de determinada palavra, por exemplo – colocam os personagens em destinos inéditos, ora aproximando-os, ora distanciando-os.

Com cenas de sedução, casamento e doença, a peça expõe questões, de certo modo, desoladoras. Até que ponto, por exemplo, é nosso livre arbítrio que nos conduz ao grande amor?

70 min. 12 anos. Sesc Santana. Teatro (280 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Estreia 6ª (10). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 19/3.