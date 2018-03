Em nova casa de lámen, prato oriental recebe temperos da Amazônia

Foto: divulgação

Foi da cidade de Tomé-Açu, no Pará, que a chef Nancy Fukayama tirou inspiração para alguns dos pratos que ilustram o cardápio do Lámen Açu – inaugurado no começo do ano, em Mirandópolis. Em uma pequena casa a poucos metros do metrô Praça da Árvore, o tradicional prato japonês vem em seis versões.

Entre elas, a criação do estabelecimento, o ‘Amazon Lámen’ (R$ 35) – que leva caldo de frango com tucupi e jambu. A iguaria amazônica também incrementa a entrada ‘Nasu Dengaku’ (R$ 16),uma berinjela grelhada com missô, carne suína, shoga, negui e jambu.

Para os dias mais quentes, há o ‘Hiyashi Jaja Men’ (R$ 28), que é a versão do lámen sem caldo, acompanhado de carne suína, missô, pepino, berinjela, negui, moya-shi, tomate cereja e pimenta. Agora, se não quiser ousar, o ‘Missô Lámen’ (R$ 29) é uma boa escolha. A receita tradicional é bem executada pela chef, com um caldo fumegante e temperado na medida certa.

Durante o horário de almoço, da cozinha também saem teishokus – combinados de pratos quentes e frios. No ‘Katsu Domburi’ (R$ 27), por exemplo, o bowl de arroz é coberto com lombo, ovo, negui e cebola.

Para finalizar, o sotaque paraense também marca a sobremesa. A única da casa é o sorvete de açaí (R$ 14), que pode ser servido com tapioca.

ONDE: R. Guaraú, 120, metrô Praça da Árvore, 5589-9124. QUANDO: 11h/14h30 e 18h/21h30 (fecha 2ª, fer. e penúltimo dom. do mês). QUANTO: Cc. e Cd.: todos.