Em mostra, Pinacoteca exibe recentes aquisições de seu acervo

Obra ‘Cavalo’, de Vanderlei Lopes. Foto: Mauro Restiffe/divulgação

A partir desta sexta-feira (20), a Pinacoteca apresenta ao público algumas das mais recentes aquisições de seu acervo. Com foco na arte contemporânea brasileira, uma mostra reúne 60 obras, ocupando 12 salas da instituição, o octógono e o lobby.

Parte das comemorações dos 110 anos do museu, Uma Coleção Particular – Arte Contemporânea no Acervo da Pinacoteca propõe um panorama da produção brasileira desde a década de 1980, período de início do processo de redemocratização no Brasil, até hoje.

Serão cerca de 50 artistas, de diferentes gerações e escolas artísticas. Entre eles, veteranos como Iberê Camargo, Willys de Castro e Gilvan Samico, além de nomes atuantes como Tunga, Sara Ramo e Paulo Monteiro.

ONDE: Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. QUANDO: 10h/18h (fecha 2ª). Inauguração: 6ª (20), 11h. Até 31/1/2016. QUANTO: R$ 6 (sáb., grátis).

Confira outras inaugurações da semana:

+ Por meio de placas de cobre com uma camada de prata, Francisco Moreira da Costa cria suas fotografias, resgatando o processo daguerreótipo, do século 19. São essas imagens que ele apresenta em ‘A Placa Mágica’. Galeria Fass. R. Rodésia, 26, V. Madalena, 3037-7349. 11h/19h (fecha sáb., dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (21), 11h/17h. Grátis. Até 30/1/2016.

+ Recentemente incorporada ao acervo do Masp, a coleção do Foto Cine Clube Bandeirante é exibida ao público. São 279 imagens, de 85 artistas do grupo, como German Lorca, Jacob Polacow e Thomaz Farkas. Av. Paulista, 1.578, 3149-5959. 10h/18h (5ª, até 20h; fecha 2ª). Inauguração: 5ª (26), 20h. R$ 25 (5ª, a partir das 17h, e 3ª, grátis). Até 20/3/2016.

47ª Anual de Arte Faap. Nesta edição, estão reunidas 24 criações dos artistas selecionados. Também são expostas obras de Rodrigo Sassi e Ulysses Bôscolo, do Programa de Residência Artística da Faap, na Cité des Arts, de Paris. MAB-Faap. R. Alagoas, 903, prédio 1, Higienópolis, 3662-7198. 10h/20h (sáb. e dom., 13h/17h; fecha 2ª). Inauguração: 2ª (23), 20h. Grátis. Até 10/2/2016.

Arte e Ciência – Nós Entre os Extremos. Na mostra, o curador Paulo Miyada propõe um paralelo entre conceitos da ciência e as artes. São 35 obras de 16 artistas – entre eles, Amélia Toledo e Artur Lescher. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Inauguração: 5ª (26). Grátis. Até 14/2/2016.

Cristiano Mascaro. Em ‘A Estratégia do Olhar – Detalhando a Arquitetura’, são expostas 22 obras do fotógrafo. Nas fotografias, Mascaro exibe detalhes da arquitetura brasileira. Pequena Galeria 18. R. Joaquim Antunes, 187, Jd. Paulistano, 2528-0409. 10h/19h (sáb., 11h/16h; fecha dom.). Inauguração: 4ª (25). Grátis. Até 22/1/2016.

Edmond Fortier – Viagem a Timbuktu. O fotógrafo francês Edmond Fortier (1862-1928) viveu parte da vida no Senegal. Em 1906, ele fez uma viagem pelo interior do continente até Timbuktu, no Saara. Cerca de 200 dessas imagens estão na mostra, que também ilustram um livro da historiadora Daniela Moreau. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Inauguração: 5ª (26). Grátis. Até 24/1/2016.

Francisco Klinger Carvalho. O artista paraense costuma abordar, em suas esculturas, o cotidiano das comunidades amazônicas e a realidade de países como a Colômbia e a Alemanha, por onde passou. Ele traz essas obras para ‘Do Concreto ao Alegórico’. Na 5ª (26), há um bate-papo com o escultor, às 15h. MuBE. Av. Europa, 218, Jd. Europa, 2594-2601. 10h/19h (fecha 2ª). Inauguração: 3ª (24), 19h. Grátis. Até 18/1/2016.

Galeria Lume. Duas mostras entram em cartaz. Talita Hoffmann estabelece, em suas obras, uma relação entre a mudança de espaços urbanos e os movimento da areia movediça. Já ZNort exibe trabalhos recentes em ‘Eu Não Estou Aqui’. Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. 10h/ 19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Inauguração: 5ª (26), 19h. Grátis. Até 20/1/2016.

Galeria Mezanino. A galeria inaugura duas mostras. ‘Um Verão em Marianowo’ reúne obras feitas durante uma viagem de Danielle Noronha e Mauricio Parra à Polônia. Já o austríaco Martin Brausewetter exibe trabalhos em têmpera em ‘Desconstruções em Tempos Líquidos’. Galeria Mezanino. R. Cunha Gago, 208, Pinheiros, 3436-6306. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: 3ª (24), 16h/22h. Grátis. Até 23/12.

Galeria Vermelho. Com curadoria de Denise Gadelha, a mostra ‘Fotos Contam Fatos’ é resultado de uma pesquisa contemplada no XIII Prêmio Marc Ferrez de Fotografia. Nela, a fotografia é o principal suporte nas obras de cem artistas, como Mariló Dardot, Lucas Simões e Gui Mohallem. A galeria também recebe criações de Odires Mlászho. Vermelho. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 3ª (24), 20h. Grátis. Até 16/1/2016.

Leila Monsegur. A artista argentina expõe a intervenção ‘Zoociedade’ nas paredes do foyer do Sesc Santana. No mural, ela cria um mundo habitado por seres híbridos, um misto de humanos e animais. Sesc Santana. Av Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 10h/20h (dom., 10h/ 17h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (21). Grátis. Até 21/2/2016.

Museu da Casa Brasileira. O museu inaugura duas mostras. Em sua 29ª edição, o Prêmio Design MCB expõe os trabalhos de seus finalistas. Paralelamente, o designer Fulvio Nanni é homenageado pelo projeto ‘Pioneiros do Design Brasileiro’. Museu da Casa Brasileira (MCB). Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. 10h/18h (fecha 2ª). Inauguração: 5ª (26), 19h30. R$ 6 (sáb., dom., fer. e inauguração, grátis). ‘19º Prêmio…’: até 31/1/ 2016. ‘Pioneiros…’: até 28/2/2016.

Quem Somos (Por Nós). Na mostra, o coletivo Nós, Mulheres da Periferia levanta questões relacionadas ao papel da mulher na sociedade. Os trabalhos são resultado de oficinas feitas pelo grupo na periferia de São Paulo. Centro Cultural da Juventude (CCJ). Av. Dep. Emílio Carlos, 3.641, V. Nova Cachoeirinha, 3984-2466. 10h/20h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (21), 15h. Grátis. Até 17/12.

Semanas de Dança – Uma Retrospectiva Fotográfica. O festival reúne nomes da dança contemporânea desde os anos 1990. Nesta edição, ele será acompanhado de uma mostra fotográfica, em formato de linha do tempo, percorrendo a história do evento pelo acervo do CCSP. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 10h/21h (dom. e fer., 10h/20h; fecha 2ª). Inauguração: 3ª (24). Grátis. Até 13/12.