Em mostra, Itaú Cultural apresenta sua coleção de livros de artista

Obra de Waltercio Caldas. Foto: Iara Venanzi/divulgação

A produção artística na forma de publicações é o mote de Narrativas em Processo: Livros de Artista na Coleção Itaú Cultural, a partir de 4ª (8). Com curadoria de Felipe Scovino, a mostra reúne 70 obras, apresentando diferentes maneiras encontradas por artistas para explorar esse tipo de arte.

A seleção percorre 150 anos de produção. Assim, uma das criações mais antigas na seleção são exemplares da Revista Don Quixote, produzida por Ângelo Agostini, entre 1895 e 1903.

Também é contemplada a influência concretista em livros-objeto e poemas visuais de nomes como Julio Plaza e Augusto de Campos. A exposição ainda apresenta aquisições recentes do Itaú Cultural – é o caso de um livro de Sérvulo Esmeraldo, morto este ano.

ONDE: Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. QUANDO: Inauguração: 4ª (8). 9h/ 20h (sáb. e dom., 11h/20h; fecha 2ª). Até 7/5. QUANTO: Grátis.

Confira outras inaugurações da semana:

Foto: Cristina Motta/divulgação

Aguatá

Artur Barrio apresenta, na mostra ‘Aguatá’, desenhos e outras obras que ele criou recentemente dentro da própria galeria. No mesmo local, também são expostas 30 fotografias de Cristina Motta (acima). Anexo Millan. R. Fradique Coutinho, 1.416, V. Madalena, 3031-6007. Inauguração: 5ª (9). 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom.). Grátis. Até 8/4.

Coletiva Choque

A exposição ocupa a unidade da Choque Cultural no Itaim Bibi. Estão reunidas obras dos artistas representados pela galeria, como Tec, Alê Jordão e Daniel Melim. Choque Cultural (Itaim Bibi). R. Comendador Miguel Calfat, 213, Itaim Bibi, 3061-4051. Inauguração: sáb. (4). 11h/16h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 15/4.

Deborah Paiva

As pinturas de ‘Um Dia Comum’ trazem personagens em situações comuns, como uma mulher com um cachorro em uma praça ou um casal andando cabisbaixo. A mostra reúne cerca de 20 dessas obras recentes da artista. Galeria Rabieh. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 147, Cerq. César, 3081-0017. Inauguração: 5ª (9). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 1º/4.

Eliane Prolik

Na coleção da Pinacoteca desde 2012, a instalação ‘Pra Que’ é montada no museu. Na obra, a artista paranaense modificou 45 placas de veículos com palavras, como ‘avulso’ e ‘cuidado’. Elas, então, são suspensas em uma parede. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. Inauguração: sáb. (4), 11h. 10h/ 17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 22/5.

Marcos Amaro

O artista paulista produz esculturas e assemblages de grande formato a partir de sucata de aviões. Cerca de 20 dessas obras estão em ‘Sobrevoo’, com curadoria de Ricardo Resende. Centro Cultural Correios. Av. São João, s/nº, Vale do Anhangabaú, 2102-3690. Inauguração: sáb. (4). 11h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até 18/6.

Renato Pera

Em ‘Vão e Vazão’, o artista espalhou obras pelo Unibes Cultural e pela estação do metrô São Bento. São desenhos de janelas e 18 esculturas pretas em forma de gotas. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. Inauguração: sáb. (4). 10h/ 19h (fecha dom.). Grátis. Até 31/5.

Estação São Bento. Lgo. São Bento, 109, Centro. Inauguração: sáb. (4). 4h40/0h06 (sáb., até 1h). R$ 3,80 (bilhete metrô). Até 1º/7.

Todo Poder ao Povo! Emory Douglas e os Panteras Negras

Com curadoria do coletivo La Silueta, da Colômbia, a mostra resgata o papel de Emory Douglas na luta contra o racismo nos EUA. Além de obras do artista, são apresentados objetos, documentos e fotos que lembram o período em que Douglas foi diretor artístico do jornal do Partido dos Panteras Negras. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Inauguração: 5ª (9). 10h30/21h30 (dom., 10h30/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 4/6.

Zipper Galeria

A artista Camila Soato leva à Zipper Galeria um conjunto recente de pinturas (foto) em que ela propõe um olhar contemporâneo para questões como a desigualdade de gênero. A galeria também inaugura uma mostra de Felipe Seixas. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. Inauguração: 4ª (8). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 8/4.