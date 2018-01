Em mostra, artista homenageia mestres da arte com peças de Lego

Foto: divulgação

Com peças de montar da Lego, o norte-americano Nathan Sawaya faz homenagem aos grandes nomes da história da arte, reproduzindo esculturas e criando versões tridimensionais de famosas pinturas. Desde 2007, seus trabalhos têm rodado o mundo com a exposição ‘The Art of the Brick’. A partir de quinta-feira (11), eles estarão na Oca, no Parque Ibirapuera.

Sawaya utilizou mais de um milhão dos pequenos blocos de plástico para montar as 83 obras que estão na temporada brasileira. Além de versões como ‘O Beijo’, de Gustav Klimt, e ‘O Pensador’, de Rodin, a mostra reúne outras criações do artista. É o caso de um esqueleto de dinossauro com seis metros de comprimento, ou de uma nadadora que parece mergulhar entre as peças azuis.

A exposição segue para o Rio em novembro.

ONDE: Oca. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5082- 1777. QUANDO: 11h/20h (fecha 2ª). Inauguração: 5ª (11). Até 30/10. QUANTO: R$ 20 (3ª, grátis).