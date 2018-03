Em homenagem a São José, Casa Santa Luzia prepara doce italiano

Para comemorar o Dia de São José, a padaria da Casa Santa Luzia prepara, até terça (20), o doce italiano ‘Zeppola’ (R$ 9,80, cada). A massa leve e assada vem recheada com creme de baunilha e um toque de amarena. A casa aceita encomendas até domingo (18). Al. Lorena, 1.471, Jd. Paulista, 3897-5000. 8h/20h45 (fecha dom.). Cc.: A, D, M e V. Cd.: todos.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

King of the Fork

Tudo ali remete ao universo das bikes – dos acessórios à venda aos bonés de ciclista pendurados na parede. No cardápio, além do bom expresso (R$ 4,50), há sanduíches na ciabatta (R$ 22/R$ 24), pão de queijo mineiro (R$ 5,50) e, para adoçar, cookie de chocolate triplo (R$ 9) e waffle com Nutella (R$ 12). R. Artur de Azevedo, 1.317, Pinheiros, 2533-9391. 9h/20h (sáb., até 18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Takkø

A casa tem ambiente minimalista, sem serviço no salão – e conta com um pequeno arsenal para extrair o café em diferentes métodos, do expresso (R$ 4,50) ao ótimo coado, servido no copo de vidro (R$ 7 ou R$ 10, gelado). Os grãos, vendidos também em pacotinhos, são de pequenos produtores brasileiros. Para acompanhar, tem pão de queijo do Lá da Venda (R$ 7) e tortas d’A Torteria, que vêm acompanhadas de salada (R$ 29, cada). R. Dr. Cesário Mota Filho Jr., 379, V. Buarque, 3214-5322. 9h/19h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Quinto Pecado

Na casa de esquina de uma rua tranquila são preparados doces por encomenda e também para encher a pequena vitrine do café, logo na entrada. Quiches, muffins salgados, tortas e pastéis, todos assados, também estão no menu, a partir de R$ 10. Peça o pastel de cebola caramelizada e queijo (R$ 10) e uma fatia do carro-chefe da doceria, o bolo ‘Decadence’ (R$ 15, a fatia), de chocolate meio amargo coberto com chocolates branco, ao leite e meio amargo. Para acompanhar, o expresso orgânico (R$ 5). A casa também funciona como um espaço de eventos culturais. R. Coronel Artur de Godoi, 12, V. Mariana, 5083-5708. 9h/19h (6ª, até 23h, em dias de eventos; sáb., 10h/23h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Suave Sabor

Desde 1989, prepara bolos e tortas tradicionais, sem economizar no recheio. As receitas continuam as mesmas: o bolo ‘Mania de Morango’ leva creme de chocolate e pedaços da fruta (R$ 69, o quilo). Outro sucesso é o ‘Suave Sabor’: massa branca e de chocolate, baba de moça e doce de leite (R$ 59, o quilo).

R. Antônio Camardo, 700, Tatuapé, 2227-8700. 8h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vila Chocolat

Atrás de um muro alto fica a casa onde funciona a chocolateria. Com diversas mesas para quem quer tomar um café moído na hora (R$ 5,50) depois do almoço, o destaque fica para os bombons (R$ 5,50). Feitos com chocolate ‘Callebaut’ ou ‘Casa Luker’, eles têm recheios como mirtilo e pistache, ambos misturados a um ‘blend’ de chocolates, o que deixa o recheio bem macio. A doceria é cuidadosa com a apresentação dos produtos. Os chocolates tem formatos diferentes e 16 bombons custam de R$ 90 a R$ 115, dependendo do acabamento da caixa escolhida. A casa também tem uma linha de sorvetes artesanais, como figo com mel e tapioca (R$ 11,50, 100g). R. Cunha Gago, 836, Pinheiros, 3863-2209. 11h/19h (fecha dom., exceto 1/4). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Julice Boulangère

Em uma casa simpática, Julice Vaz faz ótimos pães artesanais, como baguetes, ciabattas e croissants. Prove o macio pão de azeite (R$ 13,60), o de gorgonzola (R$ 18,60) e o de chocolate meio amargo de casca espessa e crocante (R$ 13,30). Também serve café da manhã, como o ‘Tradition’ (R$ 31,90), com minibaguete, fatia de bolo, manteiga, croissant ou brioche integral, acompanhados de uma bebida quente. R. Deputado Lacerda Franco, 536, V. Madalena, 3097-9162. 8h30/19h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mundo Pão do Olivier

Foram os pães que fizeram a fama do chef francês Olivier Anquier. Agora, ele retoma a tradição e as receitas de família. O próprio cliente põe no saquinho os pães para levar, como o ‘P72’ (R$ 2,90, 100g), fermentado por 72 horas e com recheios como os de escarola, azeitona ou nozes (R$ 6, 100 g). Também serve sanduíche de rosbife no pão rústico (R$ 18). R. 7 de Abril, 425, loja 1, República, 3151-4909. 7h/20h (dom. e fer., 8h/19h). Cc.: A, E, M e V. Cd.: todos.

Sanduíches

Monkey Burger n’ Shake

Amarelo e preto são os tons do ambiente, com toque industrial. Na cozinha aparente, são feitos hambúrgueres altos, de 160 a 200 gramas de carne, grelhados na churrasqueira a carvão. Entre as combinações, está o ‘Kangoorilla BLT’ (R$ 30), montado no pão australiano, com hambúrguer recheado de muçarela, alface, tomate, cebola caramelizada, bacon e maionese de alho, que faz boa companhia à porção de fritas (R$ 14). A seleção traz ainda sanduíche de costela desfiada (R$ 28) e um vegetariano, com falafel, picles e molho tahine (R$ 25). R. Diogo Jacome, 489, V. N. Conceição, 3582-6717. 12h/15h30 e 18h/23h (6ª, 12h/16h e 18h/0h; sáb., 12h/17h e 18h30/0h; dom., 13h/23h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Pastel da Maria

O famoso pastel da Dona Maria é recheado com 28 combinações diferentes: 24 versões salgadas e quatro doces. Prove o de escarola com queijo (R$ 7) e o de camarão (R$ 7,50). Os tradicionais de carne e de queijo custam R$ 6,50, cada. Entre os doces, faz sucesso o de chocolate (R$ 6,50). Para completar a visita, peça um copo de caldo de cana (R$ 7, 500 ml). R. Fradique Coutinho, 580, Pinheiros, 2373-7071. 11h/20h (sáb., 11h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Dona Nuvem

A lojinha colorida, numa galeria da Rua Augusta, vende sorvete na casquinha envolta por algodão-doce. O cliente faz a combinação. Escolhe o sabor do sorvete tipo soft (chocolate, baunilha, misto ou os especiais da semana, como o de melancia feito 100% com a fruta), uma calda e dois toppings, como pipoca caramelada, flocos crocantes, confete e estrelas (R$ 12/R$ 18). Vale pela brincadeira. R. Augusta, 1.524, loja 12, Jd. Paulista, 3141-1856. 12h/19h30 (sáb., 13h/19h; dom., 14h/18h; fecha 2ª). Cc.: A, E, M e V. Cd.: todos.