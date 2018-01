Em época de encerramento de temporadas, musical ‘Rent’ estreia em SP

Rent

Com direção de Susana Ribeiro, a segunda adaptação brasileira para o musical de Jonathan Larson (sucesso na Broadway nos anos 1990), mostra os conflitos e angústias de jovens de vinte e poucos anos, que devem lidar com temas como amor, sexualidade, sucesso profissional e vida financeira. No elenco, Thiago Machado, Bruno Narchi, Ingrid Gaigher e outros. 150 min. 14 anos. Teatro Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 559, Consolação, 3472-2229. Estreia 4ª (14). 3ª e 4ª, 21h. R$ 100. Até 29/3.

ÚLTIMA OPORTUNIDADE

Confira os musicais que saem de cartaz neste fim de semana:

Ghost

Adaptação do filme com Demi Moore e Patrick Swayze, o musical tem direção de José Possi Neto e atuação de André Lodi e Giulia Nadruz. 180 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h e 20h. R$ 30/R$ 190. Até dom. (11).

My Fair Lady

Um dos musicais mais aclamados de todos os tempos ganha nova montagem, assinada por Jorge Takla. No enredo, um professor transforma uma vendedora de flores em uma dama da alta sociedade. 150 min. Livre. Teatro Santander (1.081 lug.). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.401, Itaim Bibi, 4003-1022. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h e 20h. R$ 50/R$ 260. Até dom. (11).

Rocky Horror Show

Na adaptação de Charles Möeller e Claudio Botelho, Marcelo Medici vive Frank-N-Furter, cientista maluco que protagoniza a história. Ele é uma das figuras excêntricas a quem um casal pede ajuda após ter o carro quebrado durante uma assustadora noite de tempestade. 120 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 120. Até dom. (11).