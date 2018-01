Em Eduardo Coutinho, 7 de Outubro, o documentarista paulistano morto no ano passado està na frente das câmeras. No documentário, o diretor de filmes como ‘Cabra Marcado Para Morrer’ (1984) e ‘Edifício Master’ (2002) é, desta vez, o entrevistado. Quem conversa com ele é Carlos Nader, que falou com Coutinho por quatro horas.

