Em casarão imponente, novo Batubara aposta em frutos do mar

Amplo: com área externa, salão principal e lounge (Foto: Newton La Scaleia/divulgação)

Uma casa imponente, com ampla área externa e em frente à arborizada Praça São Marcos, no Alto de Pinheiros, virou reduto do Batubara – Bar, Mar e Fogo. O espaço – reformado e inaugurado há quase um mês – pertence ao casal Patrícia e Alexandre Mora, dono das casas Cabaña del Asado.

Do lado de fora, cadeiras amarelas e ombrelones tornam a área descontraída e ideal para happy hour. Ao lado, um bar com lounge tem trilha sonora diferente – e alguns decibéis acima – do som que embala a refeição no salão interno, mais formal e com serviço atencioso.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

À frente da cozinha variada e com forte aposta nos peixes e frutos do mar, o chef Antônio Marcos Pereira dos Santos (ex-Empório Ravioli) divide as funções com o chef Souza (com passagem pelo Amadeus). Na seleção de ‘Belisquetes’, por exemplo, há porções como a de lula à dorê (R$ 44) e a de camarão ao alho e óleo (R$ 40).

Entre os pratos principais, a seção ‘Do Fogão’ traz massas como o espaguete de frutos do mar (R$ 63), além de risotos e alguns clássicos com filé. Também não faltam os grelhados, como bife ancho (R$ 62) e prime rib (R$ 90), acompanhados de ‘Arroz Biro-Biro’ e farofa.

Por fim, estão os ‘Pratos Familiares’, onde figura a ‘Moqueca Batubara’ (R$ 199, para três), com pescada amarela, lagosta, camarão, mexilhão, polvo e lula, bem temperada e fumegante, mas com os frutos do mar além do ponto no dia da visita. Para beber, há mais de 200 rótulos de vinho, a partir de R$ 59, e boa carta de drinques (R$ 15/R$ 45).

ONDE: Pça. São Marcos, 825, Alto de Pinheiros, 3726-2908.

QUANDO: 12h/15h e 20h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h).

QUANTO: Cc. e Cd.: D, M e V.