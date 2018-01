Johnny Depp volta a interpretar Jack Sparrow em ‘Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar’

Com Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar, que estreia esta semana nos cinemas paulistanos, a popular franquia chega ao quinto longa. Mas sem tantas novidades.

Desta vez, a trama, dirigida por Joachim Rønning e Espen Sandberg, coloca o capitão Jack Sparrow (Johnny Depp) para medir forças contra um velho e conhecido inimigo, o capitão Salazar (Javier Bardem).

Enquanto tenta ajudar Henry Turner a se livrar da maldição que se abate sobre seu pai, Jack vai precisar lidar com o ímpeto vingativo de Salazar, que lidera uma trupe de piratas zumbis e está sedento para matá-lo. A salvação para os dois problemas é uma só: encontrar o Tridente de Poseidon. Quem o fizer terá o controle dos oceanos.

A metáfora do Tridente de Poseidon, além de incrementar o enredo, pode traduzir situações recentes do próprio Johnny Depp. Após enfrentar problemas pessoais e financeiros, como a separação de Amber Heard, em 2016, e a notícia de que estaria falido, é como se Depp retornasse ao seu personagem mais famoso em busca de redenção. Mas a possível salvação terá de ficar para um próximo filme. Nem tanto por conta da atuação do ator, que se mantém razoável.

Repetindo fórmulas já utilizadas, o novo longa parece ser mais do mesmo. O roteiro é um pouco confuso e impede, em partes, a fluidez da história. O que salva, e muito, a saga são os belos efeitos especiais e a fotografia de Paul Cameron.

