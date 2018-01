Em apresentação única em São Paulo, Kiev Ballet homenageia Tchaikovski; confira outras dicas de dança

O Kiev Ballet, da Ucrânia, faz turnê comemorativa de seus 150 anos em atividade. Com 33 bailarinos em cena, a companhia homenageia Tchaikovski, apresentando ‘O Lago dos Cisnes’ e ‘A Bela Adormecida’. 120 min. (com intervalo). Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 4ª (16), 21h. R$ 160/R$ 440.

CONFIRA OUTRAS DICAS DE DANÇA

Um Artista da Fome

Sob direção de Sandro Borelli, a Cia. Carne Agonizante volta a encenar coreografia a partir da obra de Franz Kafka. A montagem aborda a busca incessante por fama e poder. 50 min. 16 anos. Kasulo Espaço de Arte e Cultura (40 lug.). R. Sousa Lima, 300, Barra Funda, 3666-7238. A partir de 6ª (11). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Entrada: doação de alimentos não perecíveis. Até 3/9.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cia. de Danças de Diadema

Com inspiração na cultura ancestral oriental, o grupo apresenta a coreografia inédita ‘Força Fluída’, criada pelo sul-coreano Jaeduk Kim. E também encena ‘Eu por Detrás de Mim’, criação de Ana Bottosso, que estreou em janeiro deste ano. 105 min. 14 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (12), 21h; dom. (13), 18h. R$ 6/R$ 20.

Deslocamentos

Marta Soares adapta sua criação para mais um ambiente: o octógono da Pinacoteca. No espetáculo, os bailarinos fazem duetos, quartetos e quintetos com os figurinos, que funcionam como corpos acoplados. Nos movimentos, o elenco gera figuras híbridas: homens e mulheres, vivos e mortos. 30 min. Livre. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. A partir de sáb. (12). Sáb. e dom., 11h, 12h30, 14h, 15h30 e 17h. R$ 6 (sáb., grátis). Até 27/8.

Grupo Corpo

Dentro da Temporada Alfa 2017, o grupo estreia ‘Gira’, com trilha composta e gravada pelo trio Metá Metá. Assinada por Rodrigo Pederneiras, a coreografia propõe um mergulho nas religiões afro-brasileiras. O grupo também encena ‘Bach’ (1996). Teatro Alfa (1.118 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Hoje (11), 21h30; sáb. (12), 20h; dom. (13), 18h; 3ª (15) e 4ª (16), 21h. R$ 50/R$ 160. Inf.: bit.ly/talf2017

Resvala em Silêncios

O Grupo Dançaberta aborda a falta de silêncio na atualidade. Dirigida por Julia Ziviani, a coreografia traz técnicas que buscam encontrar espaços de tranquilidade no corpo dos intérpretes. 60 min. 12 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Sáb. (12), 20h; dom. (13), 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Palco Giratório

A 20ª edição do evento leva a unidades do Sesc espetáculos de 20 grupos do País. Um dos destaques é ‘Finita’ (40 min; 12 anos), da Companhia Denise Stutz, que é apresentado no Sesc Santana (Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700), com sessões 4ª (16) e 5ª (17), às 20h. A bailarina que dá nome ao grupo encena solo criado a partir dos conceitos de perda e envelhecimento (R$ 6/R$ 20). Até 27/8.

Inf.: bit.ly/palcogirat17