Em Aliyah, o jovem traficante de drogas Alex (Pio Marmaï) tem a chance de uma nova vida. Ao receber uma proposta de emprego em Israel de seu primo, ele vislumbra um recomeço. Mas, antes disso, tem de lidar não só com uma antiga paixão – também tem de abandonar uma moça com quem se envolveu recentemente e enfrentar o vício do irmão.

