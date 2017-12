Homenagem a Elza Soares é um dos destaques de shows da semana

LEIA MAIS| Confira as opções de música clássica

6ª (15)

Barbatuques

Comemorando 20 anos de existência, o grupo de percussão corporal faz show com participação da Orquestra do Corpo. Emicida é o convidado de hoje (15) e o Metá Metá, de sábado (16). Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (15) e sáb. (16), 21h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Corte

Ao lado de Marcelo Dworecki (baixo e guitarra), Daniel Gralha (trompete), Cuca Ferreira (sopros) e Fernando Thomaz (bateria), Alzira E participa do projeto que adapta suas músicas a uma sonoridade pesada. Iara Rennó e Gustavo Galo participam do show. Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. 6ª (15), 21h30 (abertura, 20h). R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Luísa Maita

No álbum ‘Fio da Memória’ (2016), o segundo de sua carreira, a cantora e compositora explora nuances eletrônicas. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 6ª (15), 21h30. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mãeana

Ana Cláudia Lomelino, vocalista do grupo Tono, assume a persona de Mãeana em seu primeiro álbum solo, lançado em 2015. Há inéditas de Adriana Calcanhotto (‘Bem Feito’) e Caetano Veloso (‘Não Sei Amar’). Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (15), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marina de La Riva

A cantora apresenta as músicas do álbum ‘Rainha do Mar’, com clássicos de Dorival Caymmi. Cleber Silveira (acordeon), Wesley Vasconcelos (violão de 7 cordas), Rafael Mota (percussão) e Agnaldo Luz (cavaco e bandolim) a acompanham. Depois, às 23h59, a banda Os Camelos se apresenta. Centro Cultural da Música Instrumental. Sala do Autor (120 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros, 3068-5975. 6ª (15), 22h. R$ 30/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Matheus & Kauan

Dona do hit ‘Te Assumi pro Brasil’, a dupla sertaneja grava o DVD ‘Intensamente Hoje’. Citibank Hall (6.947 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 6ª (15), 23h. R$ 90/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nação Zumbi

‘Radiola NZ Vol. 1’ é o primeiro álbum da banda composto somente por releituras. Sucessos de Gilberto Gil, Marvin Gaye e David Bowie ganham versões ousadas. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (15) e sáb. (16), 21h30; dom. (17), 18h30. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nelson Ayres e Ricardo Herz

O pianista e o violinista lançam o álbum ‘Duo’, com 11 faixas. Além de repertório autoral, os músicos regravaram ‘Maracangalha’, clássico de Dorival Caymmi. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (15), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Oswaldinho do Acordeon

No show ‘Forró Feroz’, o acordeonista relembra canções marcantes de sua autoria, como ‘Um Tom pra Jobim’, e celebra grandes mestres do forró. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (15), sáb. (16) e dom. (17), 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia da apresentação).

Roberta Sá

Na turnê do DVD ‘Delírio no Circo’, a cantora interpreta músicas marcantes de sua carreira, com destaque para as que gravou no álbum ‘Delírio’ (2015). Ela também apresenta sua versão para ‘Gostoso Veneno’, lançada por Alcione. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (15) e sáb. (16), 21h; dom. (17), 18h. R$ 6/R$ 20 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tim Bernardes

Músico da banda O Terno, ele faz show de lançamento de seu elogiado primeiro álbum solo, o intimista ‘Recomeçar’. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 6ª (15) e sáb. (16), 21h. R$ 60 (esgotado).Cc.: todos. Cd.: todos.

Xênia França

Integrante do grupo Aláfia, ela interpreta as músicas de seu primeiro álbum solo, lançado este ano. A cultura afro-brasileira está presente em músicas como ‘Preta Yayá’. Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 6ª (15), 21h30. R$ 14. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Zé Manoel

Neste ano, o compositor e pianista ganhou o Prêmio da Música Brasileira pelo álbum ‘Delírio de um Romance a Céu Aberto’, com participações de Ana Carolina, Elba Ramalho e outros artistas. Neste show, ele apresenta suas composições tendo como convidados Junio Barreto e Suzana Salles. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (15), 22h. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Sábado (16)

Barbatuques

Bixiga 70

Influenciada pelo reggae e pelo afrobeat, a big band faz seu baile de fim de ano promovendo a mistura de ritmos. Mundo Pensante (600 lug.) R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (16), 23h. R$ 25/R$ 40. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Carminho

No álbum ‘Carminho Canta Tom Jobim’, a cantora portuguesa mergulha na obra do compositor de ‘Wave’. O trabalho tem direção musical e arranjos de Paulo Jobim, filho do ‘maestro soberano’. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Sáb. (16), 21h. R$ 80/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cida Moreira

Cantora, atriz e pianista, ela reestreia o show ‘Na Trilha do Cinema’, criado em 1995 para celebrar os 100 anos do cinema nacional. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (16), 22h. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Jazz & Divas – Uma Homenagem a Elza Soares

Com apresentação da atriz Vera Fischer, o show Jazz & Divas – Uma Homenagem a Elza Soares reabre o Auditório Simón Bolívar. Além de Elza (foto acima), participam do espetáculo Baby do Brasil, Sandra de Sá, Paula Lima, Rosana, Vânia Bastos, Liniker, As Bahias e a Cozinha Mineira e a Jazz Sinfônica. Auditório Simón Bolívar (1.788 lug.). Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4644. Sáb. (16), 21h. R$ 80/R$ 140. Vendas pelo site: www.totalplayer.com.br

Leandro Fregonesi

Gravado por Maria Bethânia, o sambista lança o DVD ‘Vai Ter Fuzuê’, com participação do bamba Monarco. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (16), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lenine

Ele continua a circular pelos palcos do Brasil com o show do álbum ‘Carbono’ (2015). Em apresentação gratuita, o músico destaca o repertório de seu trabalho mais recente – que tem parcerias com Lula Queiroga e a Nação Zumbi – e faz releituras acústicas de seus sucessos. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3311-9651. Sáb. (16), 18h. Grátis.

Lô Borges

Sócio-fundador do Clube da Esquina, o cantor e compositor apresenta em show as músicas de seu primeiro álbum solo, de 1972, o chamado ‘Disco do Tênis’. É o álbum de ‘Você Fica Melhor Assim’ e ‘Não Se Apague Esta Noite’. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (16), 21h; dom. (17), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mariene de Castro e Almério

Em ‘Acaso Casa’, os dois cantores – ela marcada pelo samba; ele, pela teatralidade – celebram a amizade. No repertório do show dirigido por José Maurício Machline, há músicas de Alceu Valença e Gilberto Gil. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (16), 22h30 (abertura, 21h). R$ 80/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Oswaldinho do Acordeon

Nação Zumbi

Racionais MC’s

Com Mano Brown à frente, o grupo de rap continua divulgando o álbum ‘Cores e Valores’ (2014), o primeiro de estúdio em 12 anos. Djonga, BK, Drik Barbosa, Boy Killa & Coruja abrem a noite. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (16), 22h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberta Sá

Sandy

A cantora apresenta o repertório do DVD ‘Meu Canto’, registrado em 2015. Além de reler sucessos, ela interpreta inéditas como ‘Me Espera’, que ela gravou com a participação do cantor Tiago Iorc. Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (16), 21h; dom. (17), 20h. R$ 160/R$ 260 (sáb., esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Snarky Puppy

Liderado pelo multi-instrumentista e arranjador Michael League, o coletivo americano cruza jazz, funk e experimentalismo. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (16), 23h59 (abertura, 22h). R$ 50/R$ 120 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sons da Rua

O festival Sons da Rua escala nomes de ponta do rap nacional. Criolo (foto), Rashid, Tássia Reis e Rael, com participação de Emicida, dão seu recado. Thaíde é o mestre de cerimônias. Memorial da América Latina Praça Cívica (10.000 lug.). Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4644. Sáb. (16), 12h (abertura). R$ 40/R$ 60. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Tim Bernardes

Vanguart

A banda liderada por Helio Flanders segue em turnê para divulgar o quarto e recém-lançado disco ‘Beijo Estranho’. No repertório estão 11 canções inéditas. Teatro Mars (600 lug.). R. João Passalacqua, 80, Bela Vista, 3101-8917. Sáb. (16), 19h. R$ 50/R$ 80. Vendas pelo site: www.

clubedoingresso.com

Domingo (17)

2 Reis

Theo e Tião, filhos de Nando Reis, lançam seu primeiro disco, em que apostam na mistura de folk, rock e pop. Nando participa do show, que tem abertura de Tonico Reis, primo dos irmãos. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Dom. (17), 20h (abertura, 19h). R$ 35/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Almir Sater, RenatoTeixeira e Sérgio Reis

O trio se encontra no show ‘Tocando em Frente’. Eles fazem um passeio por clássicos da música caipira e canções autorais. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Dom. (17), 20h. R$ 180/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

As Bahias e a Cozinha Mineira e Rincon Sapiência

Em shows distintos, os artistas mostram as canções de seus trabalhos mais recentes. Com participação de Emicida, a banda destaca as músicas do álbum ‘Bixa’. Já o rapper dá voz às faixas de seu primeiro disco solo, ‘Galanga Livre’. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Dom. (17), 17h (abertura). R$ 20/R$ 40. Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

Gilson Peranzzetta

Conhecido por seu trabalho com Ivan Lins, o pianista e arranjador faz show para comemorar seus 70 anos. Além do acompanhamento de Zeca Assumpção (baixo) e João Cortez (bateria), ele recebe a cantora Alaíde Costa e o músico Nailor Proveta. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Dom. (17), 17h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Jaloo

O paraense mescla o tecnobrega com pop. ‘Insight’ e ‘Last Dance’, incluídas em seu trabalho de estreia, ‘#1’ (2015), têm vídeos com mais de 500 mil visualizações no YouTube. Centro Cultural Olido. Sala Olido (297 lug.). Av. São João, 473, metrô República, 3397-0171. Dom. (17), 18h. Grátis (retirar ingresso às 14h do dia).

Lô Borges

Nação Zumbi

Oswaldinho do Acordeon

Roberta Campos

A cantora e compositora apresenta músicas do álbum ‘Todo Caminho É Sorte’ (2015), indicado ao Grammy Latino. Fernando Anitelli, Gabriel Elias e Paulo Miklos fazem participações especiais no show. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (17), 20h30 (abertura, 18h30). R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberta Sá

Roberto Carlos

O ‘rei’ faz show com seus grandes sucessos – só para mulheres. Espaço das Américas (3.949 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (17), 17h. R$ 200/R$ 600 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sandy

2ª (18)

Jamiroquai

Com o álbum ‘Automaton’, a banda inglesa de acid jazz Jamiroquai quebra o hiato de sete anos sem entrar em estúdio. Além das músicas do novo trabalho, Jay Kay e seus músicos relembram ‘Virtual Insanity’ e ‘Cloud 9’. Citibank Hall (7.064 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 2ª (18), 21h30. R$ 120/R$ 650. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (20)

Ná Ozzetti e Suzana Salles

Intérpretes que surgiram com a Vanguarda Paulistana, as cantoras fazem aniversário na mesma data. Para comemorar, elas fazem show ao lado dos violonistas Dante Ozzetti e Paulo Padilha. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (20), 21h30. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Especial

Garota Vip

Wesley Safadão é o anfitrião do festival, que nesta edição tem as participações de Anitta, Gusttavo Lima e Léo Santana. Arena Anhembi. Av. Prof. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Sáb. (16), 20h. R$ 230/R$ 520. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Festival Vozes no Parque

Autor de hits como ‘Primeiros Erros’ e ‘Rolam as Pedras’, Kiko Zambianchi é a atração principal do evento. A abertura fica por conta da cantora Mila Ribeiro. Anfiteatro Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Pinheiros. Dom. (17), 14h. Grátis.

Feliz Natal Brasil – Believe

Alexandre Pires, Anitta, Cláudia Leitte e Daniel são alguns dos artistas que participam da primeira edição do show natalino. Cláudio Cruz rege músicos da Orquestra Jovem do Estado e coral. Allianz Parque. R. Palestra Itália, 1.800, Perdizes. 3ª (19), 20h30. R$ 250 (1º lote). Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

MPB no TUCA

O projeto é atração do palco do Tuca no fim de semana. Hoje (15), a atração é Flávio Venturini, que relembra ‘Espanhola’, ‘Todo Azul do Mar’ e outras composições suas. Ivan Lins estará no palco sábado (16), cantando ‘Madalena’, ‘Bandeira do Divino’ e outros sucessos. Quem fecha a programação, no domingo (17), é Toquinho, interpretando suas célebres parcerias com Vinicius de Moraes. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. Hoje (15) e sáb. (16), 21h; dom. (17), 19h. R$ 120. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Portas Abertas

O projeto ocorre no rooftop do Shopping Villa-Lobos, que faz parte do foyer do Teatro Opus. Na 3ª (19), a atração é o saxofonista Milton Guedes; seguido da banda Mustache e os Apaches, na 4ª (20). O grupo de jazz Hammond Grooves se apresenta na 5ª (21). Deck do Teatro Opus. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. 3ª (19), 4ª (20) e 5ª (21), 18h. Grátis.

Zuzando nas Notas

O violonista Alessandro Penezzi é o convidado do projeto que tem curadoria e apresentação do musicólogo Zuza Homem de Mello. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (16), 21h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.