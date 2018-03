Elza Soares faz show com músicas de Lupicínio Rodrigues; confira outras apresentações musicais da semana

Sexta (20)

Bixiga 70

Composto por dez músicos, o grupo apresenta o compacto ‘100%13’, lançado no ano passado. Eles também relembram o repertório de seus dois outros CDs, calcados em sons africanos, em especial o afrobeat.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (20), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Flávio Guimarães e Netto Rockfeller

O gaitista e o guitarrista lançam o CD ‘Nice and Easy’. No repertório, composições vocais e instrumentais, apresentadas em formação de gaita, duas guitarras e bateria.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ) R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (20) e sáb. (21), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Hurtmold

O sexteto faz rock e jazz com distorções punks, cadências eletrônicas e texturas harmônicas complexas. Eles relembram canções dos 16 anos de carreira, com destaque para as que integram o CD mais recente, ‘Mils Crianças’ (2012).

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sexta (20), 22h. R$ 15/R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Izaías e Seus Chorões

Um dos mais tradicionais grupos de choro da capital paulista apresenta clássicos do estilo.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sexta (20), 22h30. R$ 53.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Jaques Morelenbaum e Chico Pinheiro

O maestro e violoncelista, que já trabalhou com Caetano Veloso, se une ao violonista e compositor na série ‘Encontros Instrumentais’. Os dois fundem seus repertórios e suas influências musicais, acompanhados pelos músicos Lula Galvão (violão) e Rafael Barata (bateria).

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (20) e sáb. (21), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jean Garfunkel

‘13 Pares e um Fado Solitário’ é o nome do novo álbum do cantor e compositor. ‘Peixe Dourado’ e ‘Acalanto para Bela Adormecida’ estão no repertório do disco. Na apresentação, ele também relembra ‘Calcanhar de Aquiles’, parceria com Paulo Garfunkel gravada por Elis Regina em seu último álbum, lançado em 1980.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (20), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Julio Bittencourt Trio

O grupo, que já dividiu o palco com Paulo Moura e Léo Gandelman, apresenta seu jazz com pitadas de música brasileira e erudita.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (20), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcelo Jeneci

O multi-instrumentista fez sucesso com ‘Feito para Acabar’, disco de estreia de 2010, recheado de canções pop, românticas e com um leve charme brega. Neste show, ele canta seu mais recente álbum, ‘De Graça’, que tem parcerias com Arnaldo Antunes, Luiz Tatit, Arthur Nestrovski, Laura Lavieri, Isabel Lenza e Raphael Costa.

Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sexta (20), 21h; sáb. (21), 20h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paula Lima

A cantora apresenta uma versão intimista do show ‘O Samba É do Bem’, baseado no disco de mesmo nome. ‘Meu Guarda-Chuva’ e “Não Deixe o Samba Morrer’ estão no repertório da apresentação.

Terra da Garoa (330 lug.). Av. São João, 555, metrô República, 3361-3538. Sexta (20), 22h (abertura 20h). R$ 140/R$ 270. Cc.: A, V e M. Cd.: A, V e M.

Pixote

Com um CD e um DVD ao vivo, recém-lançado, eles desfilam todo o romantismo de seu pagode em canções como ‘Teu Sorriso’ e ‘O Amor me Pegou’. Os grupos Nuwance e É 10 são os convidados especiais da noite.

Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Sexta (20), 23h. R$ 25/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Sapo Banjo

Com quase 20 anos de carreira, a banda de ska apresenta canções de seus cinco álbuns, além de outras registradas em projetos.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (20), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Silva

‘Vista pro Mar’ é o nome do segundo álbum do capixaba. Com faixas pop – entre elas, ‘É Preciso Dizer’, ‘Capuba’, e também a faixa-título – ele faz um disco solar com sonoridade eletrônica.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (20), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (21)



Againe e Garage Fuzz

Mesclando punk e hardcore, a banda Againe abre a noite com músicas compostas durante os 20 anos de carreira. Já o Garage Fuzz destaca as músicas de seu primeiro álbum, ‘Relax in Your Favorite Chair’, que, no ano passado também completou 20 anos.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (631 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (21), 19h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Arrigo Barnabé

‘Claras e Crocodilos’ é o nome do show em que o artista, artífice da Vanguarda Paulista, relê seu clássico álbum ‘Clara Crocodilo’, lançado em 1980. Ana Karina Sebastião (baixo e vocais), Joana Queiroz (sopros e voz), Maria Beraldo Bastos (clarinete e voz), Mariá Portugal (bateria e vocais), Mario Manga (guitarra) e Paulo Braga (piano) estão na banda.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (21), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Flávio Guimarães e Netto Rockfeller

Leia mais acima

Jaques Morelenbaum e Chico Pinheiro

Leia mais acima

Korzus

Uma das principais bandas de heavy metal do País, o quinteto continua a divulgar o álbum ‘Legion’ (2014). Eles também interpretam músicas dos outros oito álbuns da carreira.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (21), 21h30. R$ 7,50/R$ 25.

Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

La Cartelera Ska

Mesclando estilos como cumbia e ska, a banda argentina volta ao Brasil para lançar o álbum

‘Brillantina en el Aire’.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (21), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcelo Jeneci

Leia mais acima

Nailor Proveta

Em show com participações da flautista Léa Freire e do violonista Edmilson Capeluppi, o clarinetista mostra obras de K-Ximbinho, grande nome do instrumental brasileiro. O encontro do trio dará origem a um CD que deve ser lançado este ano.

Central das Artes (70 lug.). R. Apinajés, 1.081, Sumaré, 3670-4040. Sáb. (21), 22h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Siba

O pernambucano faz show do álbum ‘Azougue Vapor’, em parceria com os mestres do maracatu João Paulo e João Limoeiro.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (21), 20h. Grátis.

Terno Rei e Câmara

De São Paulo, o quinteto Terno Rei, abre a noite apresentando as músicas do EP ‘Trem Leva Minhas Pernas’, além do repertório do disco de estreia, ‘Vigília’. Os mineiros do Câmara fazem o lançamento do álbum ‘Mountain Tops’.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sáb. (21), 21h. R$ 15/R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Trovadores Urbanos

Formado por Maida Novaes, Juca Novaes, Valeria Caram e Eduardo Santhana, o grupo vocal se apresenta na companhia dos músicos convidados Claudio Duarthe (violão), Pratinha (flauta e bandolim) e Adriano Busko (percussão). Músicas de Tom Jobim e Vinicius de Moraes estão no repertório da apresentação.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (21), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dom. (22)

Cultura Livre

Nesta edição do projeto, a banda Isca de Polícia apresenta, às 14h, clássicos de Itamar Assumpção como ‘Nego Dito’ e ‘Beleléu’ ao lado das cantoras Luz Marina e Vânia Bastos. Às 17h, Thiago Pethit interpreta músicas de seu álbum mais recente, ‘Rock N’Roll Sugar Darling’, com participação especial do produtor Adriano Cintra.

Pq. Villa Lobos. Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto dos Pinheiros. Dom. (22), 14h e 17h. Grátis.

Escualo Ensemble

O quarteto explora a música argentina tradicional. No repertório, obras de Astor Piazzolla, Osvaldo Pugliese, entre outros compositores.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (22), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

João Carlos Assis Brasil, Alaíde Costa & Carlos Navas

O pianista lança o álbum ‘Nazareth Revisitado’, em companhia dos dois cantores. No repertório, somente obras de Ernesto Nazareth (1893-1934).

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (22), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lancaster Blues Trio

Com cinco CDs lançados, o guitarrista faz show com temas próprios como ‘Blues Invasion’ e ‘Scrap Iron’.

Sesc Bom Retiro. Pça. de Convivência (150 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Dom. (22), 16h. Grátis.

Nelson Triunfo

O cantor e dançarino comemora seus 60 anos com um show que tem como base o CD ‘Do Soul ao Hip-Hop’. Rappin’ Hood, Rashid e Zé Brown participam. Há ainda performance com o DJ Claytão e banda.

Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (15.000 lug.). Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (22), 17h. Grátis.

Nervosas

A banda de thrash metal formada apenas por garotas faz show com repertório do disco mais recente, ‘Victim of Yourself’.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (631 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (22), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Tavito

Autor de ‘Casa no Campo’ (parceria com Zé Rodrix), o mineiro faz show em homenagem ao Clube da Esquina. Seu sucesso ‘Rua Ramalhete’ está no repertório.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (22), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

2ª (23)

Blubell

A cantora divulga o quarto álbum da carreira, ‘Diva É a Mãe’, com um clima que evoca os anos 1950, em canções como ‘Bandido’ e ‘Regret’.

Sesc Carmo. Restaurante 1 (190 lug.). R. do Carmo, 147, Metrô Sé, 3111-7000. 2ª (23), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Guilherme Kastrup

Em ‘Kastrupismo’, o percussionista e baterista modifica sons para criar texturas musicais. Além de sua banda, o artista conta com as participações especiais de André Mehmari (piano) e Alê Ribeiro (clarinete).

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Doutor Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (23), 19h. Grátis.

3ª (24)

Banda Mantiqueira

Liderada por Nailor Proveta (sax alto e clarinete), a big band transporta a MPB para este tipo de formação. ‘Samba da Minha Terra’ (Dorival Caymmi) e ‘Carinhoso’ (Pixinguinha) estão no repertório da apresentação.

Tom Jazz (200 lug.) Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. 3ª (24), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paula Marchesini

A cantora paulistana, uma das participantes da última edição do The Voice Brasil, da TV Globo, interpreta alguns dos grandes sucessos do rock nacional.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (24), 21h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

4ª (25)

Brit Floyd

A banda que presta tributo ao Pink Floyd relê músicas de álbuns clássicos como ‘The Dark Side of the Moon’.

Citibank Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 4ª (25), 21h30. R$ 120/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Célia

A cantora faz show só com músicas de Chico Buarque. ‘Tatuagem’, ‘Atrás da Porta’ e ‘Eu Te Amo’ estão no repertório.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 4ª (25) e 5ª (26), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Elza Soares

Em ‘Elza Soares Canta e Chora Lupicínio’, a cantora interpreta clássicos de Lupicínio Rodrigues, compositor de ‘Se Acaso Você Chegasse’, seu primeiro sucesso. ‘Vingança’ também é relembrada no espetáculo.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (25), 21h. R$ 50/ R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luiz Murá

O cantor e compositor radicado na Espanha apresenta músicas de seus três discos, em formato intimista.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. 4ª (25), 21h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rubi

O cantor nascido em Goiânia e criado em Brasília faz um balanço dos 30 anos de carreira. Influenciado também por dança e teatro, ele mostra canções inéditas que dialogam com essas manifestações artísticas.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 4ª (25), 21h30. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (26)

Andrea dos Guimarães

Em ‘Desvelo’, seu primeiro disco solo, a cantora e compositora transita entre música popular, jazz e música erudita. Músicas de Chico Buarque e Björk estão no repertório.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (26), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Anitta

Com DVD recém-lançado (‘Meu Lugar’), a cantora apresenta hits como ‘Show das Poderosas’ e ‘Menina Má’.

Brook’s SP (1.850 lug.). R. Carmo do Rio Verde, 83, Chác. Sto. Antônio, 5641-4510. 5ª (26), 22h30 (abertura; show 1h). Cc.: A. M e V. Cd.: R e V.

Célia

Leia mais acima

Easy Big Fella

Após quatro discos e um hiato que durou quase dez anos, a banda americana chega ao Brasil. Eles preparam material inédito a ser lançado em uma coletânea.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (26), 21h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Giana Viscardi

Em ‘Universo Orum’, a cantora interpreta músicas de seu disco mais recente e outras com temática afro-brasileira. Canções de autores como Baden Powell, Gilberto Gil e João Donato estão no repertório.

Tom Jazz (200 lug.) Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. 5ª (26), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Henrique Carneiro

De ascendência brasileira, o trompetista americano apresenta repertório autoral e grandes clássicos do jazz. Cássio Ferreira (saxofone), Carlinhos Noronha (baixo), Edson Santanna (piano) e Jonatas Sansão (bateria) o acompanham.

Madeleine Jazz Bar (130 lug.). R. Aspicuelta, 201, V. Madalena, 2936-0616. 5ª (26), 22h30. R$ 29. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcelo Gross

O guitarrista da banda Cachorro Grande lança seu primeiro disco solo, ‘Use o Assento para Flutuar’, com influências de John Lennon, Arnaldo Baptista, Neil Young e Smokey Robinson.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (631 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (26), 20h30. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Romulo Fróes

Em seu novo álbum, ‘Barulho Feio’, o cantor e compositor permanece com seu propósito de desconstruir a canção usando o samba como matriz. Nuno Ramos e Clima são alguns dos parceiros de Fróes no disco.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 5ª (26), 21h30. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.