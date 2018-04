Show coletivo com Ney Matogrosso e Elza Soares é destaque da programação de música

Hoje (11)

Armandinho Macêdo e Geraldo Azevedo

O instrumentista e o compositor mesclam seus repertórios. ‘Bicho de Sete Cabeças’, ‘Chama Gente’ e ‘Táxi Lunar’ são algumas das músicas que eles apresentam.

Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321­4400. Hoje (11), sáb. (12) e dom. (13), 19h15. Grátis (retirar ingresso ao meio-dia da respectiva apresentação).

Boogarins

Sucesso em festivais no exterior, o quarteto tornou-se uma das referências da atual cena do rock psicodélico. Eles destacam as músicas de ‘Manual ou Guia Livre de Dissolução dos Sonhos’ (2015), segundo álbum da carreira.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (11), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Cícero

Sonoridades eletrônicas e orgânicas se equilibram em ‘A Praia’ (2015), terceiro álbum do cantor e compositor. No show, ele também interpreta músicas de ‘Canções de Apartamento’ (2011) e ‘Sábado’ (2013).

Museu da Imagem e do Som (MIS). Área Externa (500 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Hoje (11), 20h. Grátis.

Fafá de Belém

Celebrando 40 anos de carreira, ela apresenta o show ‘Do Tamanho Certo para o Meu Sorriso’. Ao lado de Felipe e Manoel Cordeiro, a cantora mescla hits a canções do novo álbum, homônimo.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (11) e sáb. (12), 21h; dom. (13), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lenine

O pernambucano é convidado do show de encerramento do projeto Sala de Estar, relembrando momentos significativos de sua trajetória.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (11) e sáb. (12), 21h; dom. (13), 19h. R$ 18/R$ 60 (esgotado) Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lulu Santos

Em sua nova turnê, ‘Clubelux’, um dos principais nomes do pop nacional destaca seus grandes sucessos. Entre eles estão ‘Como Uma Onda (Zen Surfismo)’, ‘Toda Forma de Amor’ e ‘De Repente, Califórnia’.

Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Hoje (11), 23h15; sáb. (12), 22h30. R$ 80/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Max de Castro

O filho de Wilson Simonal relança seu primeiro álbum, ‘Samba Raro’ (1999), em vinil. ‘Onda Diferente’, ‘Ela Disse Assim’ e ‘Pra Você Lembrar’ fazem parte do show.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. Hoje (11), 22h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Renato Teixeira

Um dos artífices da música caipira faz show com ‘Romaria’, ‘Tocando em Frente’, ‘Frete’, entre outros êxitos da carreira.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Hoje (11), 20h; sáb. (12), 19h; dom. (13), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zé Guilherme

Cearense radicado em São Paulo, o cantor lança o CD ‘Abre a Janela’, no qual homenageia Orlando Silva. ‘Lábios que Beijei’, ‘Preconceito’ e ‘Faixa de Cetim’ foram algumas das músicas escolhidas para integrar o projeto.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (11), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (12)

Alceu Valença

Ele é atração da ocupação realizada no terreno do futuro Sesc Parque Dom Pedro II. Ao lado de cinco músicos, o artista apresenta o show ‘Forró Lunar’.

Pça. São Vito, s/nº, Brás. Sáb. (12), 20h. Grátis.

Armandinho Macêdo e Geraldo Azevedo

Leia mais acima

A Espetacular Charanga do França

Liderado pelo saxofonista Thiago França, o projeto recria o estilo das charangas de torcidas. Cumbia, marchinhas e funk estão entre os ritmos que o grupo interpreta.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (12), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fafá de Belém

Leia mais acima

Fábio Jr.

O cantor apresenta a turnê ‘O Que Importa É a Gente Ser Feliz’. O repertório foi escolhido pelos fãs do artista por meio de votação em redes sociais. ‘O Que É Que Há’, ‘Alma Gêmea’ e ‘Caça e Caçador’ estão no show.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (12), 22h. R$ 120/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ivete Sangalo

A cantora apresenta o show ‘Ivete Sangalo na Balada’. Na sequência, há discotecagem.

Villa Country (5.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 774, Água Branca, 3868-5858. Sáb. (12), 23h59 (abertura, 21h). R$ 130/R$ 280. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lenine

Leia mais acima

Lô Borges

Um dos principais nomes do Clube da Esquina, o mineiro faz show acompanhado por seu violão. ‘O Trem Azul’ e ‘Tudo Que Você Podia Ser’ estão no repertório.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (12), 20h30. Grátis.

Lulu Santos

Leia mais acima

Renato Teixeira

Leia mais acima

Dom. (13)

Armandinho Macêdo e Geraldo Azevedo

Leia mais acima

Cidadão Instigado

‘Fortaleza’ é o nome do CD mais recente do quinteto, no qual os integrantes trocaram os instrumentos que tocavam originalmente. A sonoridade é roqueira, com influências de Pink Floyd.

CCSP. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (13), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Fabiana Cozza

A Bahia é a principal inspiração de ‘Partir’, quinto álbum da cantora, com composições de João Cavalcanti, Sérgio Pererê, entre outros.

Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Dom. (13), 19h. Grátis (retirar ingresso a partir de 14h).

Fafá de Belém

Leia mais acima

Lenine

Leia mais acima

Lucas Santtana

Acompanhado apenas por seu violão, o cantor e compositor apresenta músicas que marcaram sua carreira, além de inéditas.

Sesc Interlagos. Pça. Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (13), 16h. Grátis.

R5

Com foco no público teen, a banda chega ao Brasil com a turnê ‘Sometime Last Night Tour’, baseado no segundo álbum da carreira.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (13), 20h30 (abertura, 18h30). R$ 220/R$ 420. Cc.: todos. Cd.: todos.

Raimundos

Em turnê na qual celebra 20 anos de carreira, eles relembram seus sucessos. Não ficam de fora músicas do álbum ‘Cantigas de Garagem’ (2014).

Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (15.000 lug.). Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (13), 17h. Grátis.

Renato Teixeira

Leia mais acima

Tiago Abravanel

Nesta última edição do Baile do Abrava, ele recebe Péricles. O anfitrião apresenta as recém-lançadas ‘Baile do Abrava’ e ‘De Brim’.

Lapa 40 Graus (1.500 lug). R. Inácio Pereira da Rocha, 520, V. Madalena, 3097-0095. Dom. (13), 20h. R$ 40/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

2ª (14)

Cauby Peixoto

Em seu último show solo do ano em SP, ele apresenta os sucessos dos 60 anos de carreira.

Bar Brahma Centro. Salão Principal (220 lug.). Av. São João, 677, Centro, 3367-3601. 2ª (14), 22h. R$ 75. Cc. todos. Cd.: todos.

O Terno

Sem regras ou padrões pré-estabelecidos, o trio lançou no ano passado um instigante e criativo álbum, que leva apenas o nome do grupo. Eles apresentam as músicas do disco, entre elas ‘Filhos da Vanguarda’. Faixas de ‘66’, o disco de estreia, também são interpretadas.

Centro Universitário Maria Antônia (60 lug.). 2ª (14), 20h. Grátis. (retirar ingresso 30 min. antes).

3ª (15)

Angela Maria e Cauby Peixoto

Na última apresentação do ano do espetáculo ‘120 Anos de Sucessos’, os dois interpretam clássicos de suas respectivas carreiras. ‘Conceição’, ‘Bastidores’ e ‘Lábios de Mel’ estão entre eles.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 4003-1212. 3ª (15), 21h. R$ 50/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ivan Lins e Brasilidade Geral

Ainda celebrando seus 70 anos, o cantor e compositor é o convidado do grupo, com sonoridade forjada por sopros. ‘Cartomante’ e ‘Madalena’ são interpretadas com arranjos especiais.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (15), 21h30 (abertura, 20h). R$ 150/R$ 190. Cc.: todos. Cd: todos.

Séculos Apaixonados

Apresentando músicas do álbum ‘Roupa Linda, Figura Fantasmagórica’ (2014), o grupo fecha a temporada 2015 do projeto Prata da Casa. Com estilo calcado na sonoridade dos anos 1970, eles interpretam ‘Punhos da Perseverança’, ‘Refletir É Inútil’, entre outras canções.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (15), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

4ª (16)

Arnaldo Antunes

Ele apresenta músicas de seu 16º álbum, ‘Já É’. Entre as novidades, estão ‘Põe Fé Que Já É’, ‘Se Você Nadar’ e ‘Naturalmente, Naturalmente’. Teatro Bradesco (1.457 lug).

Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 4ª (16), 21h30. R$ 40/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Juçara Marçal e Cadu Tenório

A cantora e o músico se uniram para a gravação do álbum ‘Anganga’ (2015). Batidas eletrônicas são mescladas ao canto afro-brasileiro tendo como base o álbum ‘Canto dos Escravos’ (1982).

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 4ª (16) e 5ª (17), 21h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (17)

Dom Paulinho Lima

Um dos destaques da primeira edição do ‘The Voice’, da TV Globo, o cantor apresenta as músicas de seu primeiro álbum, lançado este ano, com versões de sucessos de Al Green, Marvin Gaye e Tim Maia.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (17), 22h30 (abertura, 20h). Cc.: todos. Cd: todos.

Juçara Marçal e Cadu Tenório

Leia mais acima

Nação Zumbi

A banda lançou em 2014 o CD ‘Nação Zumbi’. ‘Cicatriz’ e ‘A Melhor Hora da Praia’, que, no disco, tem participação de Marisa Monte, são algumas das novidades.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 5ª (17), 23h (abertura da casa, 21h). R$ 50/R$ 80. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Romulo Fróes

Em seu novo álbum, ‘Barulho Feio’, agora lançado em vinil, o cantor e compositor permanece com seu propósito de desconstruir a canção, usando o samba como matriz. Nuno Ramos e Clima são alguns dos parceiros de Fróes no disco.

Teatro de Arena (98 lug.). R. Teodoro Baima, 94, V. Buarque, 3259-6409. 5ª (17), 20h. Grátis.

Vander Lee

Prestes a completar 20 anos de carreira, o cantor e compositor lança EP que antecipa músicas de álbum que chegará às lojas em 2016. ‘Seu Nome’, ‘Nada Por Nada’ e ‘Minha Criança’ fazem parte do disco.

Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. 5ª (17), 21h. R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Cidadania nas Ruas

Ney Matogrosso (foto), Elza Soares, Criolo, Mano Brown, Pitty e Ava Rocha participam do show, que encerra o 3º Festival dos Direitos Humanos. A direção musical fica a cargo de Daniel Ganjaman.

Auditório Ibirapuera. Plateia externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (13), 17h. Grátis.

F.A.M Festival

Em sua primeira edição, o evento mescla gastronomia, moda e decoração. Nos dois dias, há shows musicais – entre eles, o do projeto Cuban All Stars, no sábado, às 20h30, e o encontro de Elza Soares e Alessandro Penezzi com a Banda Mantiqueira, no domingo, às 19h30.

Jockey Club (40.000 lug.). Av. Lineu de Paula Machado, 1.253, Jd. Everest. Sáb. (12) e dom. (13), 11h (abertura). Grátis.

Samba do Muleke Doido

O evento tem shows de Jorge Ben Jor e Monobloco. Rafa Luciano, Leo Cury, Thomas Bassetto, Lucas Bochardt, Marco Hanna e o projeto CitySounds discotecam.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (12), 16h. R$ 95/R$ 110. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Alunos da Academia da Osesp

No concerto de encerramento do semestre, os alunos apresentam obras de Bach, Prokofiev, entre outros.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3223–3966. Dom. (13), 20h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Coral Jovem do Estado

Com participação dos cantores Lenna Bahule, Leo Cavalcanti, Luiza Lian e Zé Leônidas, além do Trio Pop, a orquestra apresenta obras de Dorival Caymmi, Nelson Ayres, entre outros. Tiago Pinheiro rege.

MASP. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1578, Bela Vista, 3149-5959. Dom. (13), 11h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Coro Lírico Municipal

O grupo apresenta canções natalinas em três terminais de ônibus.

Terminal Sacomã. R. Dr. Audísio de Alencar, 201, Sacomã. 3ª (15), 12h. Terminal Mercado. Av. do Estado, 3350, Brás. 4ª (16), 12h. Terminal Pq. D. Pedro II. 5ª (17), 12h. Grátis.

Jazz Sinfônica

A orquestra apresenta as obras finalistas da Bienal de Composição, cujo vencedor será anunciado no concerto. Fábio Prado rege.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3223–3966. Dom. (13), 16h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Orquestra Sinfônica da USP

Tendo como solistas Luisa Francesconi, Eric Herrero, Leonardo Neiva e Lina Mendes, a orquestra apresenta excertos da ópera ‘Carmen’, de Bizet. Ricardo Bologna rege e Eduardo Frin assina roteiro e direção cênica, além de narrar.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3223–3966. Sáb. (12), 21h. R$ 13/R$ 63. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Alsop e Wilson

Nas últimas apresentações da temporada, Marin Alsop rege a Osesp em concerto com a participação da soprano Tamara Wilson e dos coros da Osesp. ‘Sinfonia nº 4 em Sol Maior’, de Mahler, e excertos de ‘O Messias’, de Handel, estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3223–3966. Hoje (11), 21h; sáb. (12), 16h30. R$ 45/R$ 178.