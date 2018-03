Elza Soares volta a SP com show em que homenageia Lupicínio Rodrigues; confira outras opções de música

Sexta (10)

Amazônia BR

Fafá de Belém, Felipe Cordeiro, Manoel Cordeiro, Mestre Solano e Sebastião Tapajós (este participando apenas dos shows de hoje e sábado) apresentam show com abordagem da sonoridade produzida na região da Amazônia. No repertório, eles passeiam por diversos estilos, entre eles valsa e choro.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (10) e sáb. (11), 21h; dom. 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Belo

O cantor faz show com músicas de seu novo disco , intitulado ‘Mistério’. ‘Voyeur’ e ‘Tatuagem’ estão no repertório.

Citibank Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sexta (10) e sáb. (11), 22h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.



Black Alien

O rapper convida BNegão, Rael e Jorge Du Peixe para a apresentação, aberta com show do grupo ConeCrew Diretoria.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sexta (10), 22h (abertura). R$ 40/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bruna Caram

MPB, jazz, pop e blues estão em ‘Será Bem-vindo Qualquer Sorriso’. O terceiro álbum da cantora traz ‘Especialmente Criativa’ (música de Mallu Magalhães para a cantora), ‘Purinho’ e ‘Pode se Animar’, composições próprias em parceria com Dosinho e Pedro Luís, respectivamente.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (10) e sáb. (11), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Carlos Malta e Pife Muderno

O flautista e o grupo lançam o CD duplo ‘Ao Vivo na China’. No repertório, músicas como ‘Assum Preto’, ‘Qui Nem Jiló’ (ambas de Luiz Gonzaga), ‘Chiclete com Banana’ (Gordurinha/Almira Castilho), entre outras.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sexta (10), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cidadão Instigado

Depois de seis anos sem lançar um novo disco, a banda lança ‘Fortaleza’. A sonoridade do álbum é baseada no rock, com influências de Pink Floyd e Legião Urbana.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (10), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maria Alcina

A cantora apresenta as músicas do álbum ‘De Normal Bastam os Outros’ (2014).

Teatro Martins Penna (198 lug.). Lgo. do Rosário, 20, 2295-0401. Sexta (10), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Marina De La Riva

A cantora é especialista em misturar ritmos brasileiros e latinos – em especial os de Cuba, terra onde nasceu o pai de Marina. Mas, neste show, ela mergulha na obra de Dorival Caymmi. Canções como ‘Vestido de Bolero’ e ‘Você Não Sabe Amar’, entre outras, ganham sua interpretação.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Sexta (10), 20h; sáb. (11), 19h; dom. (12), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Michelle Abu

A instrumentista que já trabalhou com Elza Soares, Maria Alcina, entre outros artistas, apresenta seu primeiro álbum como cantora, ‘#1′.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Doutor Vila Nova, 245, 3234-3000. Sexta (10), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paula Fernandes

A cantora mineira continua com sua raiz sertaneja, mas cada vez mais se aproximando do pop. Ela apresenta o show da turnê ‘Um Ser Amor’, que deu origem a um álbum ao vivo e DVD em 2013.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sexta (10), 22h30 (abertura, 20h30).R$ 150/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulinho da Viola

O artista apresenta espetáculo em que comemora 50 anos de carreira. ‘Sei Lá, Mangueira’ e ‘Pecado Capital’ estão no repertório do show, em que o artista também homenageia grandes nomes do samba.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (10) e sáb. (11), 21h; dom. (12), 18h. R$ 18/R$ 60 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tiago Abravanel

Depois de interpretar o cantor Tim Maia em musical, o artista apresenta o seu primeiro show musical, intitulado ‘Eclético’. Ele canta grandes sucessos de nomes como Cazuza, George Michael, Sidney Magal, entre outros.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. Sexta (10) e sáb. (11), 22h. R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vanguart

Se ‘Boa Parte de Mim Vai Embora’ (2011) era sobre despedidas, ‘Muito Mais Que o Amor’ (2013) é mais otimista. É o terceiro e mais ensolarado disco da banda liderada por Hélio Flanders – e o foco do repertório do show.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sexta (10), 23h59. (abertura, 22h). R$ 30/R$ 50. Cc: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (11)

Aláfia

Incorporando elementos africanos, soul music e programações eletrônicas, o grupo apresenta o repertório de seu primeiro CD, lançado em 2013.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sáb. (11), 23h59 (abertura, 22h). R$ 15/R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Amazônia BR

Belo

Bruna Caram

Dona Onete

Aos 74 anos, a cantora e compositora do Pará apresenta seu repertório em show com participação de Lia Sophia.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (11), 21h30; dom. (12), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Joanna

A cantora apresenta o show ‘Eletro Acústico’. Além de seus sucessos, a artista também homenageia Zeca Pagodinho, Martinho da Vila e outros sambistas. Ela também não incorpora o repertório de Lupicínio Rodrigues.

Teatro J. Safra (633 lug.).R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sáb. (11), 21h; dom. (12), 20h. R$ 40/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulinho da Viola

Marina De La Riva

Orquestra Voadora e Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

As duas big bands se encontram para interpretar sucessos dançantes pelo filtro dos estilos musicais da Jamaica.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (11), 22h (abertura). R$ 40/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tiago Abravanel

Dom. (12)

Amazônia BR

Dona Onete

Fly

O trio teen apresenta o EP ‘Mais Um’. Teatro Bradesco (1.457 lug).

Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. Dom. (12), 19h. R$ 30/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Joanna

Paulinho da Viola

Marina De La Riva

2ª (13)

Lindsey Stirling

A dançarina e violinista destaca as músicas de seu novo álbum, ‘Shatter Me’.

Citibank Hall (1.694 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 2ª (13), 21h30. R$ 150/R$ 450. Cc.: todos. Cd.: todos.

Toquinho

O parceiro de Vinicius de Moraes relembra sucessos como ‘Regra Três’ e ‘Tarde em Itapoã’ em show que tem a cantora e pianista Anna Setton como convidada.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 2ª (13), 21h. R$ 60/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (14)



Elza Soares

Em ‘Elza Soares Canta e Chora Lupicínio’, a cantora interpreta clássicos de Lupicínio Rodrigues, compositor de ‘Se Acaso Você Chegasse’, seu primeiro sucesso. ‘Vingança’ também está no repertório da apresentação.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (14), 21h. R$ 50/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (15)



Heraldo do Monte

Com sua viola caipira, o músico pernambucano interpreta choros de sua autoria. Os instrumentistas Edmilson Capelupi (violão de sete cordas), Luís do Monte (violão) e Cleber Almeida (percussão) o acompanham.

Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ) R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (15), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Simone Mazzer

‘Férias em Videotape’ é o título do álbum de estreia da cantora e atriz. Além de interpretar novidades como ‘Tango do Mal’ e a faixa-título, a artista relê ‘Back To Black’, sucesso de Amy Winehouse, e Babalu, de Margarita Lecuona.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. 4ª (15), 21h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (16)



Cesar Camargo Mariano

O pianista apresenta o show ‘CCM – Quarteto’. Acompanhado por Conrado Goys (violão), Sidiel Vieira (baixo) e Thiago Rabelo (bateria), ele interpreta músicas como ‘Estate’ (Bruno Martino) e ‘Incompatibilidade de Gênios’ (João Bosco).

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª (16), 21h. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sam Alves

Vencedor da segunda edição do programa ‘The Voice Brasil’, da Rede Globo, lança o CD ‘ID’, em que investe nas próprias composições.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (16), 21h. R$ 50/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zezo Ribeiro e Elba Ramalho

O violonista e a cantora se encontram nesta apresentação para interpretar seus respectivos repertórios.

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. 5ª (16), 19h. Grátis (retirar senha a partir das 14h que deve ser trocada por ingresso 1h antes).