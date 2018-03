Elomar ganha mostra do projeto 'Ocupação'

Foto: Juraci Dórea/Divulgação

O músico e compositor Elomar é o homenageado do projeto Ocupação, do Itaú Cultural, a partir deste sábado (18). Na mostra, o universo do sertanejo é visitado em desenhos, documentos e objetos pessoais.

A curadoria preparou uma cenografia inspirada em sua fazenda, a Casa dos Carneiros, no interior da Bahia. A entrada tem uma cerca montada com madeiras de lá, e o espaço é iluminado por candeeiros. Como o artista não gosta de ser fotografado, ele aparece retratado em obras de Juraci Dórea (acima).

Neste fim de semana, Elomar se apresenta no Auditório Ibirapuera, ao lado de seu filho, João Omar, e Heraldo do Monte. A programação paralela também inclui shows com outros artistas e bate-papos.

ONDE: Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. QUANDO: 9h/20h (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (18), 11h. Até 23/8. QUANTO: Grátis.