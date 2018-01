Ella estreia menu da temporada

Foto: Kiko Ferrite/divulgação

O chef Alexandre Romano renovou o cardápio do Ella, com opções como a galinha d’angola com legumes (R$ 46; foto). Na seleção de massas frescas está o novo tortelli de zampone (R$ 56), um embutido produzido na casa com pé de porco recheado. Os dois pratos são servidos apenas no jantar.

R. Costa Carvalho, 138, Pinheiros, 3034-1267.

Confira outras sugestões do menu:

– Tortelli de beterraba, massa fresca recheada com beterraba assada e ricota de búfala na manteiga de sálvia (R$ 40)

– Agnolotti dal Plin , massa artesanal recheada com carne assada e servida com molho do próprio assado (R$ 40)

– Paleta de cordeiro assada com polenta cremosa (R$ 52)

– Risoto de polvo (R$ 42)

– Salada de Lulas e crocantes (R$ 28)

– Cannolo (R$ 14)