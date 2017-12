Electric Zoo chega a São Paulo com nomes representativos da música eletrônica

Um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, o Electric Zoo chega a São Paulo nesta 6ª (21). Três palcos estão espalhados pelo Autódromo de Interlagos. Com design futurista, o King Cobra Stage é o que tem nomes de maior representatividade – como os holandeses Hardwell e R3hab, além dos brasileiros Vintage Culture, Bruno Martini, The Juns, Elekfantz e Júnior C.

Já o Awakenings Stage possui o conceito do festival holandês homônimo – nele, tocam Bart Skils e

Enrico Sangiuliano. E, por fim, o Tree House Stage é voltado para artistas nacionais do underground. O ‘zoológico eletrônico’ se mostra na ambientação, com esculturas de animais por todo o terreno. Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos. 6ª (21), 16h/4h. R$ 429,90/ R$ 729,90. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Confira outras dicas de balada:

Pilantragi

A festa faz sua última edição no Mundo Pensante. Rodrigo Bento, Fred Lima e Lia Macedo comandam a noite, com o melhor da música brasileira. Mundo Pensante (150 lug.). R. 13 de Maio, 825, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (27), 22h. R$ 25. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Transa Amazônica

A festa de música brasileira faz sua primeira edição com show de Jaloo. O paraense mescla brega com tecnopop e mostra o repertório do álbum ‘#1’ (2015). Selva (500 lug.). R. Augusta, 501, Consolação, 3120-4140. Dom. (23), 18h. R$ 15/R$ 30. Vendas pelo site: www.sympla.com.br