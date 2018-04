Festival de música eletrônica reúne mais de 80 atrações

Com DJs nacionais e estrangeiros, espalhados por três palcos fixos e um itinerante, o Electric Daisy Carnival (EDC) faz sua primeira edição na América do Sul. Além das batidas eletrônicas, o público poderá aproveitar, durante as 12 horas de evento, espaços de lazer típicos de um festival, como brinquedos e food trucks. Confira abaixo os destaques da programação.

LEIA MAIS | Os shows da semana. Supercordas lança ‘Terceira Terra’

ONDE: Autódromo de Interlagos (65.000 lug.). Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos.

QUANDO: Hoje (4) e sáb. (5), 18h/6h (abertura dos portões, 17h).

QUANTO: R$ 370/R$ 420 (um dia); R$ 660/R$ 780 (dois dias).

Palco kineticFIELD. É o principal palco do evento. Na madrugada de sexta para sábado, o holandês Tiësto, vencedor do Grammy de melhor remix deste ano, comanda a festa a partir da 1h30. Expoente do electro house, Steve Aoki mostra seu set às 22h do último dia de festival.

Palco kineticFIELD. É o principal palco do evento. Na madrugada de sexta para sábado, o holandês Tiësto, vencedor do Grammy de melhor remix deste ano, comanda a festa a partir da 1h30. Expoente do electro house, Steve Aoki mostra seu set às 22h do último dia de festival.

Palco Basspod. Nele, o foco é o drum’n bass e o dubstep. O duo canadense Adventure Club sobe ao palco à 1h da madrugada de sexta para sábado. Às 4h de sábado para domingo, é a vez do DJ Marky se apresentar. Fechando a programação, o DJ S.P.Y, londrino radicado no Brasil, às 5h.

BoomboxARTCAR. É o palco que percorrerá o Autódromo de Interlagos, sem local fixo. Passando pelo deep house, Alex Justino anima o público às 21h de hoje, com apresentação do projeto Groove Delight em seguida. Adriano Pagani comanda as pick-ups na madrugada de sábado para domingo, às 3h.