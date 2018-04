Restaurante La Peruana abre bar de espera com clima praiano

Com o sucesso do La Peruana, a chef Marisabel Woodman decidiu abrir o El Balcón como uma antessala de seu restaurante, mas que funciona independente dele. Se não houver lugar no estabelecimento principal, o cliente pode esperar na casa próxima e já abrir uma única conta, antes de ser chamado.

Foto: El Balcón/Divulgação

O bar traz para o meio dos Jardins um clima de beira-mar – os balcões de madeira contrastam com as cores extravagantes da decoração e, na trilha sonora, predomina música latina. Na carta de drinques, estão versões de clássicos e também criações de José Villegas. É o caso do ‘El Dragón’ (R$ 29), com pisco, hortelã, limão-siciliano e suco de cranberry.

Se a ideia é aguardar por uma mesa no La Peruana, é melhor não exagerar nos petiscos. Do cardápio assumidamente enxuto, experimente o ‘Leche de Tigre El Balcón’ (R$ 18), um caldo de ceviche com rocoto (pimenta tipicamente peruana), frutos do mar e cubos de peixe empanados. Há ainda o ceviche clássico (R$ 25), acompanhado por batatas-doces cozidas na laranja, com milho verde e cancha peruana.

O saldo é positivo e os garçons recebem bem, mas o atendimento precisa passar por ajustes. Os pratos e as bebidas demoram a chegar e a conta levou 15 minutos para estar na mesa depois de solicitada.

ONDE: Al. Campinas, 1.333, Jd. Paulista, 3885-0148. QUANDO: 20h/23h (6ª, 20h/0h; sáb., 13h/16h e 20h/0h; dom., 13h/17h; fecha 2ª). QUANTO: Cc.:todos. Cd.: todos.