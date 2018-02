El Grande Concerto reúne artistas que se apresentam na Casa de Francisca

Músicos que fazem da Casa de Francisca um dos principais polos culturais da cidade se reúnem na 4ª edição do El Grande Concerto, no Auditório Ibirapuera. Cerca de 70 artistas se apresentam nos três dias de shows – um deles gratuito. O intercâmbio de influências e gerações é uma das tônicas do projeto. Hoje (28), Ná Ozzetti e o quarteto Passo Torto interpretam músicas de ‘Thiago França’, CD conjunto lançado este ano. Os veteranos Cida Moreira e Walter Franco cantam no sábado (29). E, domingo (30), com palco aberto para o parque, há o encontro do Metá Metá com Tulipa Ruiz. O evento também celebra uma nova fase do estabelecimento, que ocupará parte do Palacete Teresa, no Centro. Confira a programação completa.

Hoje (28)

Felipe Cordeiro e Manoel Cordeiro; participação de Maurício Pereira

Nelson da Rabeca, Dona Benedita e Panda Gianfratti

Patrícia Bastos e Dante Ozzetti; participação de Norberto Vinhas

Vicente Barreto com Rodrigo Campos, Marcelo Cabral e Serginho Machado; participação de Manu Maltez

Ná Ozzetti e Passo Torto (Romulo Fróes, Kiko Dinucci, Rodrigo Campos e Marcelo Cabral)

Juçara Marçal com Kiko Dinucci, Rodrigo Campos; participação de Thiago França

Rodrigo Campos com Thiago França, Marcelo Cabral e Serginho Machado; participação de Juçara Marçal e

Ná Ozzetti

Sáb. (29)

Cacá Machado e Celso Sim com Pepê Mata Machado, Márcio Arantes e Guilherme Kastrup; participação de Suzana Salles

Walter Franco com Diogo Franco, Raul Gama, Gui Vitali, e Marcelo Guanabara

Alessandra Leão com Rodrigo Caçapa, Ricardo Carneiro, Missionário José, Mestre Nico e Guilherme Kastrup

Ná Ozzetti e Zé Miguel Wisnik com Márcio Arantes, Sérgio Reze, Guilherme Kastrup e Meno Del Picchia

Arrigo Barnabé com Pedro Gadelha e Sergio Reze

Marcelo Pretto

Vanessa Moreno e Fi Maróstica

“Saraivada” (Chico Saraiva com Denílson Oliveira, Rafael Ceará, Larissa Finochiaro, Letícia Torança, Rubinho Antunes, César Roversi e Priscila Brigante

Dom. (30)

Pau Brasil (Nelson Ayres, Rodolfo Stroeter, Paulo Bellinati, Teco Cardoso e Ricardo Mosca); participação de Renato Braz

Clareira (Benjamin Taubkin, Ari Colares, João Taubkin, Sapopemba, Mazé Cintra, Neusa de Souza e Verlúcia Nogueira)

Jonathan Silva com Filpo Ribeiro, Marcos Coin e Lucas Silva

Siba com Rodrigo Coei e Mestre Nico

“Malagueta, Perus e Bacanaço” (Thiago França com Kiko Dinucci, Juçara Marçal, Rodrigo Campos, Marcelo Cabral, Amilcar Rodrigues, Allan Abbadia e Felipe Nader); participação de Ogi e Romulo Fróes

Metá Metá (Kiko Dinucci, Juçara Marçal, Thiago França, Marcelo Cabral e Sérgio Machado); participação de Tulipa Ruiz)

Programação sujeita a alterações

ONDE: Auditório Ibirapuera.Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075.

QUANDO: Hoje (28) e sáb. (29), 21h; dom. (30), 17h.

QUANTO: R$ 20 (dom., grátis). Cc.: todos. Cd.: todos.