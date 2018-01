Egberto Gismonti faz show único no Sesc Pinheiros

Reconhecido internacionalmente por seu virtuosismo e arranjos incomuns, Egberto Gismonti faz apresentação única hoje (23), no Sesc Pinheiros. Como costuma acontecer nos shows do multi-instrumentista, o repertório não foi previamente divulgado, mas deve incluir alguns dos ‘clássicos’ de sua trajetória, entre eles, faixas de ‘Dança das Cabeças’, seu disco com Naná Vasconcelos.

No violão ou viola, é provável que o público seja brindado com ‘Águas Luminosas’ e ‘Saudações’. Na parte do show executada ao piano, podem constar ‘Infância’ e ‘Palhaço’. Suas premiadas trilhas criadas para teatro, TV e cinema também devem ser lembradas. A única obra de outro compositor será ‘Miudinha’, de Villa-Lobos. 90 min. 10 anos.

Serviço: Sesc Pinheiros (1.010 lug.) R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (23), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc. e Cd.: C, M e V.