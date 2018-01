Egberto Gismonti faz apresentação única; confira outros shows da semana

Reconhecido internacionalmente por seu virtuosismo e arranjos incomuns, Egberto Gismonti faz apresentação única hoje (23), no Sesc Pinheiros. Como costuma acontecer nos shows do multi-instrumentista, o repertório não foi previamente divulgado, mas deve incluir alguns dos ‘clássicos’ de sua trajetória, entre eles, faixas de ‘Dança das Cabeças’, seu disco com Naná Vasconcelos.

No violão ou viola, é provável que o público seja brindado com ‘Águas Luminosas’ e ‘Saudações’. Na parte do show executada ao piano, podem constar ‘Infância’ e ‘Palhaço’. Suas premiadas trilhas criadas para teatro, TV e cinema também devem ser lembradas. A única obra de outro compositor será ‘Miudinha’, de Villa-Lobos. 90 min. 10 anos.

Serviço: Sesc Pinheiros (1.010 lug.) R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (23), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc. e Cd.: C, M e V.

Monica Salmaso volta à cidade para duas apresentações no Sérgio Cardoso. O show faz parte da turnê de seu último disco, ‘Corpo de Baile’, em que interpreta canções de Guinga e Paulo César Pinheiro, com cenografia de Walter Carvalho.

Serviço: Teatro Sérgio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 3ª (27) e 4ª (28), 21h. R$ 40. Cc. e Cd.: todos.

No show Gil 70, as músicas criadas por Gilberto Gil ao longo dos anos 1970 são tocadas por Lucas Santtana (foto) e pelo grupo Bixiga 70. Na apresentação, interpretam faixas como ‘Refazenda’, ‘Ela’ e ‘Realce’, além de canções próprias.

Serviço: Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (24), 21h. R$ 12/R$ 40 Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

HOJE (23)

Beth Carvalho

A carioca comemora 50 anos de carreira em show que pretende resumir sua trajetória. No repertório, canções como ‘Andança’ e ‘Vou Festejar’. Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846­6010. Hoje (23), 22h30. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mercado de Peixe

O grupo lança o álbum ‘Água na Faca’, com ritmos psicodélicos, africanismos, rock de garagem e cumbia digital. Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, Pompeia, 3865-0324. Hoje (23), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, V, M. Cd.: D, M e V.

Tiê

A cantora de MPB faz apresentação da turnê de seu último disco, ‘Esmeraldas’, lançado em 2014, com show de abertura de André Whoong. Teatro Mars. R. João Passalacqua, 80, Bela Vista, 3101-8917. Hoje (23), 21h30 (abertura, 19h). R$ 25/R$ 120. Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V.

SÁB. (24)

Angela Maria e Cauby Peixoto

Os cantores fazem apresentação baseada no terceiro disco que lançaram juntos, ‘Reencontro’ (2014), além de sucessos de carreira. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063­5087. Sáb. (24), 21h. R$ 50/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Beatriz Azevedo

A poeta, compositora e performer apresenta show baseado em seu último disco ao vivo, ‘antroPOPhagia’, gravado em Nova York. A apresentação tem participação do músico Jaques Morelembaum. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340­2000. Sáb. (24), 21h. R$ 6/R$ 20.

Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Blitz

A banda lança o álbum gravado ao vivo na Praia de Ipanema em um show com os sucessos do grupo carioca. Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, S. Cecilia, 3255-0084. Sáb. (24), 22h. R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lara e os Ultraleves

O projeto liderado por Lara Alfranc lança ‘Em Boa Hora’, seu primeiro disco. Livraria da Vila. Auditório (50 lug.). R. Fradique Coutinho, 915, V. Madalena. Sáb. (24), 17h30. Grátis.

Os Mulheres Negras

A dupla formada por André Abujamra e Maurício Pereira nos anos 1980 faz show em que comemora 30 anos de carreira. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (24), 19h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Muse

A banda britânica de rock volta ao Brasil na turnê de seu último disco, ‘Drones’ (2015). Allianz Parque (25.436 lug.). R. Turiaçu, 1.840, Perdizes, 4003-5588. Sáb. (24), 21h. R$ 160/R$ 700. Cc.: A, D, M e V. Cd.: M e V.

Odair José

O cantor apresenta as faixas inéditas do seu último álbum, ‘Dia 16’, e relembra os maiores sucessos

da sua carreira. Sesc Santana. Teatro (334 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (24), 21h; dom. (25), 18h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Suzanna Salles e Pepê Mata Machado

No show ‘Jogos da Noite#1’, a cantora e o violonista apresentam canções baseadas em versos de poetas como Cruz e Sousa e Casimiro de Abreu. Teatro de Arena Eugênio Kusnet (99 lug.). R. Teodoro Baima, 94, V. Buarque, 3256-9463. Sáb. (24) e dom. (25), 21h. R$ 20. Cc. e cd.: não aceita.

Tarja

A cantora finlandesa faz show de encerramento da turnê ‘Colours in the Road’, em apresentação com orquestra e arranjos corais. Tom Brasil (4.000 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, S. Amaro, 2163-2120. Sáb. (24), 22h. R$ 130/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Rita

A cantora apresenta seu mais recente álbum, ‘Elo’, em show que mescla novas e antigas canções. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3868-5860. Sáb. (24), 23h. R$ 120/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vivendo do Ócio

A banda baiana de rock lança seu terceiro disco, ‘Selva Mundo’ e retoma músicas de trabalhos anteriores. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (24), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: V, M e C. Cd.: V, M e C.

Zé Brown

O rapper e compositor apresenta um show que sintetiza a essência de suas influências musicais. Acompanham os músicos Marcelinho DJ e Janja. Sesc Santana. Deck. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (24), 19h. Grátis.

DOM. (25)

Ariana Grande

A cantora pop vem ao Brasil pela primeira vez, em show baseado no disco ‘My Everything’ (2014). Allianz Parque (25.436 lug.). R. Turiaçu, 1.840, Perdizes, 4003-5588. Dom. (25), 20h30. R$ 260/R$ 660. Cc.: A, D, M e V . Cd.: M e V.

Siba

O cantor apresenta seu último disco, ‘De Baile Solto’, inspirado em música congolesa e ritmos de ciranda e maracatu. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (25), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: V, M e C. Cd.: V, M e C.

Suzanna Salles e Pepê Mata Machado

Leia mais acima

Indee Styla

A rapper apresenta um show dançante, que mistura as sonoridades e os ritmos da música africana, dancehall, break e outras vertentes. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). Rua Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (25), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: V, M e C. Cd.: V, M e C.

Los Hermanos

Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, Bruno Medina e Rodrigo Barba voltam aos palcos e interpretam os maiores sucessos da carreira do grupo. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3868-5860. Dom. (25), 20h30. R$ 150/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Boogarins

A banda de rock psicodélico faz apresentação no recém-aberto Mirante 9 de Julho. Eles tocam o repertório de seu novo disco ‘Manual’, a ser lançado em breve, e do disco de estreia, ‘As Plantas que Curam’. O show de abertura é do produtor Serge Erege. Mirante 9 de Julho (350 lug.). R. Carlos Comenale, s/nº, Bela Vista, 3111-6342. Dom. (25), 17h. Grátis.

Odair José

Leia mais acima

3ª (27)

Oswaldo Montenegro

O cantor apresenta seu novo trabalho, ‘Canção Nua’, em show em que toca uma viola de 12 cordas, outra de seis e um piano, num show intimista. Teatro Bradesco (1.439 lug.). R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 3ª (27), 21h30. R$ 40/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (29)

Raizeiros

O grupo realiza show em que resgata o ‘sertanejo de raiz’, tocando canções como ‘Peguei Minha Viola’, ‘Chalana’ e ‘Comitiva Esperança’, ao lado de inéditas. Com participação especial de Renato Teixeira. Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. 5ª (29), 21h30. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pedro Mariano e Orquestra

O cantor interpreta alguns sucessos de sua carreira e canções consagradas da música brasileira. Além da Orquestra, acompanham os músicos Conrado Goys, Luis Gustavo Garcia, Marcelo Elias e Thiago Rabello. Teatro Bradesco (1.439 lug.). R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 5ª (29), 21h30. R$ 50/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

ESPECIAL

Pardieiro com Otto

Para essa edição da festa Pardieiro, o cantor apresenta o show inédito ‘Recupera’, com algumas de suas conhecidas canções em novo arranjo. Cine Joia (992 lug.). Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade, 3101-1305. Sáb. (24), 23h30 (abertura). R$ 40. Cc. e Cd.: todos.

MÚSICA CLÁSSICA

O Junge Philharmonie Wien, grupo de elite dos jovens músicos austríacos, chega a São Paulo para duas apresentações. Com regência de Michael Lessky (foto), um dos fundadores da filarmônica, eles executam de Mahler a Strauss.

Serviço: Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3223-3966. 2ª (26) e 3ª (27), 21h. R$ 120/R$ 350. Cc. e Cd.: todos.

Orquestra Jovem Tom Jobim

A orquestra apresenta o espetáculo ‘Elis & Tom’ sob a regência do maestro convidado Tiago Costa. No repertório, alguns clássicos, como ‘Águas de Março’, ‘Chovendo na Roseira’ e ‘Corcovado’. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (24), 21h. Grátis.

Osesp: Langrée e Godoy

A orquestra é regida pelo francês Louis Langrée, diretor da Orquestra Sinfônica de Cincinnati e do Festival Mostly Mozart, num programa que inclui obras de Olivier Messiaen, como ‘Un Sourire’. A jovem oboísta Cristina Gómez Godoy se junta ao grupo em ‘Concerto para Oboé em Dó Maior’, de Mozart. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3223-3966. 5ª (29), 21h. R$ 45/R$ 178. Ensaio aberto: 5ª (29), 10h. R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Peleggi e Skride

A italiana Valentina Peleggi rege apresentação com peças de Toru Takemitsu (‘Spirit Garden’) e Tchaikovsky (‘Sinfonia nº 6 – A Patética’). A orquestra também executa o ‘Concerto Para Violino em Mi Menor, Op.64’, de Mendelssohn-Bartholdy, com a violinista convidada da Letônia Baiba Skride. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367­ 9500. Hoje (23), 21h; sáb. (24), 16h30. R$ 45/ R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.