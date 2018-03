Eduardo Okamoto encena ‘OE’ em curta temporada

Foto: Fernando Stankus/divulgação

Após passar pelo Festival de Curitiba, OE estreia na 2ª (4) para uma curta temporada em São Paulo. Em espetáculo solo, dirigido por Marcio Aurélio, o ator Eduardo Okamoto dá vida a um texto livremente inspirado na obra do escritor japonês Kenzaburo Oe, em especial no autobiográfico ‘Jovens de um Novo Tempo, Despertai!’. A dramaturgia é de Cássio Pires.

No enredo, um homem percebe a aproximação de sua morte e resolve escrever para seu filho, que tem demência intelectual, um livro com a definição de todas as coisas existentes no mundo. Sua ideia é a de que, no dia de sua morte, toda sua experiência de vida seja transferida para o garoto. As cenas se alternam entre sonhos e memórias, vivências e imaginação, palavras e segredos. 60 min. 16 anos.

Sesc Consolação. Espaço Beta (40 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000.

Estreia 2ª (4). 2ª a 4ª, 20h. R$ 6/R$ 20. Até 3/6.