'Eden' se desenvolve em volta da ascensão da house francesa

Com uma trama que se inicia em meados dos anos 1990, quando a música eletrônica começava a tomar força na França, Eden é um filme sobre música, mas também sobre se tornar adulto. O protagonista da trama, Paul (Félix de Givry), é um adolescente que, ao assistir à ascensão da house francesa, o chamado ‘french touch’ – feita famosa pelo trabalho da dupla de ‘robôs’ Daft Punk – sonha em discotecar em sua própria festa. A trajetória que o filme acompanha revela não só dos modismos da dance music, mas também a relação de Paul e seus amigos, todos com alguma ambição artística, com esse tipo de sonoridade. Dos anos 1990 aos 2000, ele começa a faculdade, se apaixona, se desapaixona e perde alguns amigos, mas a batida sempre o acompanha. Rafael Abreu

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.