Ecully abre segunda unidade

Brie empanado (Foto: divulgação)

O Ecully – desde 2013 em Perdizes – ganhou uma segunda unidade. O Ecully Winebar funciona sem intervalos dentro da loja de vinhos Grand Cru e serve petiscos, como o brie empanado com manga (R$ 30; foto), e pratos como o polvo confitado com batata rosti e gremolata de ervas com páprica (R$ 89).

Outras sugestões do menu:

Ovo perfeito com aspargos e creme de trufas (R$ 22)

Salmão defumado com coulis de frutas vermelhas e ricota fresca temperada (R$ 28)

R. Diogo Jácome, 361, V. N. Conceição, 3841-9609.