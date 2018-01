Eataly prepara jantar especial em homenagem à italiana Festa della Repubblica

Foto: divulgação

Celebrada na Itália no dia 2/6, a Festa della Repubblica inspira o jantar que o Eataly serve na 4ª (1º), elaborado pelos chefs da casa José Barattino e Ligia Karazawa com os chefs convidados Giampiero Giuliani, Rodolfo de Santis e Roberto Ravioli. O tartare de angus (foto) é um dos pratos da refeição (R$ 200, com vinho).

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.489, 3279-3300.

*Convites à venda no site: www.foodpass.com.br

Confira o menu completo do jantar Cena della Repubblica:

Aperitivo di Venezia (por Ligia Karazawa):

– Bacalhau com espuma de batata e cítricos

– Arancini de aspargos e mozzarella

– Crostini de abóbora e camarão grelhado;

* Harmonização: Coquetéis Aperol Spritz, Americano e Campari Tonic.

Antipasto (por Roberto Ravioli):

– Tartare de Angus VPJ picado na ponta da faca ao perfume de trufas e lascas de grana padano;

* Harmonização: Vinho Antinori Cipresseto Toscana IGT Rosato.

Primo (por Giampiero Giuliani):

– Ravióli de lagostim, mascarpone italiano Brescialat e alcachofras, molho de limão-siciliano e bottarga Bombay;

* Harmonização: Vinho Falesco Vitiano Bianco.

Secondo (por Rodolfo de Santis):

– Brasato de bochecha de boi Angus VPJ, cogumelos porcini Zucca, maçã, polenta Bramatta e queijo Taleggio Colombo;

* Harmonização: Vinho Briccotondo Barbera Fontanafredda.