Eataly ganha mais um restaurante: o La Risotteria

Foto: Camila Bianchi/divulgação

O risoto de lula ao pesto (R$ 42) e o risoto de radicchio, linguiça e vinho tinto (R$ 46; foto) estão no menu assinado pelo chef José Barattino para o La Risotteria, novo restaurante do Eataly, que abre ao público a partir de 3ª (26), no jantar. A cada semana terá ainda o risoto de um chef convidado.

Durante o primeiro mês, uma nova receita será servida a cada semana. O chef Salvatore Loi, por exemplo, criou o ‘Risotto allo Zafferano, Barbabietole e Burrata’ (R$ 68), com açafrão, beterraba e burrata; Rodolfo de Santis, do Nino Cucina, assina o risoto com camarão e papada de porco curada (R$ 68). Já o italiano Giampiero Giuliani, das casas Due Cuochi e Rive Gauche, sugere seu risoto com pancetta, cebola roxa, pistache e redução de vinho tinto (R$ 68).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.489, V. N. Conceição, 3279-3300.