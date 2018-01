O Eataly agora tem uma fábrica de cervejas. Recém-inaugurada no espaço do Brace Bar & Griglia, a

Cervejaria Academia Barbante de Cerveja já está produzindo bebidas do tipo Bohemian Pilsner, Witbier, Session IPA e Tripel (R$ 9,50, 300ml).

Serviço: Av. Presidente Juscelino Kubistchek, 1.489, 2º andar, V. Olímpia, 3279-3300. 8h/23h. Cc. e Cd.: todos.