Eat Trattoria inaugura no Morumbi Shopping

Ambiente do Eat, no Morumbi Shopping (Foto: divulgação)

O Eat Trattoria – primeira filial do amplo empório Eat, na Vila Olímpia – abriu há uma semana no Piso Lazer do Morumbi Shopping (espaço que já foi ocupado pelo restaurante La Table Enogastronomia). Paredes de tijolinhos, quadros com frases em italiano e prateleiras com garrafas dão informalidade à casa.

Para começar, pule os antepastos e bruschettas e peça uma porção de ‘Arancini al Telefono’, bons bolinhos fritos de risoto recheados com queijo e servidos com chutney de cebola (R$ 34, dez unid.). Outro acerto é o risoto com presunto italiano, brie e rúcula fresca (R$ 46).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já as massas merecem mais atenção. A lasanha com ragu de costela bovina cozida no bafo, muçarela e emental estava com a carne salgada e o molho de tomate muito ácido (R$ 44), e o tagliatelle com tomate fresco que acompanha o filé à parmegiana (R$ 48) chegou frio à mesa. O descompasso nesta fase inicial da cozinha foi amenizado com o petit gâteau de Nutella com calda quente e sorvete de creme (R$ 23).

Para beber, há drinques clássicos e mais 60 rótulos de vinhos selecionados pelo empresário Celso La Pastina, dono da casa – incluindo sempre um vinho do mês com taça a R$ 9,90.

ONDE: Morumbi Shopping. Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Morumbi, 5181-3365.

QUANDO: 12h/23h (2ª e dom., até 22h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.