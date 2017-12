'É Tudo Verdade' é encerrado este final de semana. Veja quais documentários você ainda consegue ver:

O já tradicional festival internacional de documentários É Tudo Verdade, fundado e dirigido por Amir Labaki, chega à sua 19ª edição com duas retrospectivas, duas mostras competitivas, mostras especiais e debates.

Neste final de semana, ocorre a cerimônia de premiação e são exibidos, amanhã, alguns documentários e os vencedores das duas competições.

A seguir, a programação:

Cine Livraria Cultura:

Hoje (12):

15h – Homem Comum (2014), de Carlos Nader;

19h – Cerimônia de Premiação.

Dom. (13):

15h – Los Hermanos – Esse É Só o Começo do Fim da Nossa Vida (2013), de Maria Ribeiro.

17h – O Homem Que É Alto É Feliz? (2013), de Michel Gondry.

19h – Vencedor da Competição Brasileira de Longas.

21h – Vencedor da Competição Internacional de Longas.

Serviço: Cine Livraria Cultura. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação. 3285-3696. Grátis.

CCBB-SP:

Hoje (12):

18h – Das Cinzas… Nicarágua Hoje (1982), de Helena Solberg.

Dom. (13):

14h – A Conexão Brasileira (1982), de Helena Solberg.

16h – Carmen Miranda: Bananas Is My Business (1995), de Helena Solberg.

18h – Meio Dia (1970) e Vida de Menina (2004), de Helena Solberg.

20h – A Corrida da Arte (2013), de Marianne Lamour.

Serviço: Centro Cultural Banco de Brasil (CCBB).R. Álvares Penteado, 112, Centro, metrô São Bento ou Sé, 3113-3651. Grátis.

