É tempo de folia

As Virgens do Minhocão (foto)

O bloco promete muita cerveja e mulher (mas adverte que é preciso conferir antes de beijar). Juntar-se ao bloco não custa nada: meninos devem estar vestidos de meninas (e vice-versa). A cerveja produzida por um dos integrantes sai por R$ 6. Concentração no Largo Santa Cecília, em frente a igreja. Sáb. (31), a partir das 13h. Grátis.

Banda do Bloquinho

Em homenagem a tradicional festança de Olinda, não podem faltar as marchinhas, o frevo e o maracatu. Mas o repertório também deve incluir MPB, rock e samba. Para participar, basta improvisar uma fantasia (não é preciso abadá nem ingresso). Simultaneamente ocorre uma oficina de confecção de instrumentos musicais com materiais recicláveis. Praça Horácio Sabino, V. Madalena. Sáb. (31), 10h/13h. Grátis. www. facebook.com/oficinadealegria

Banda Grande Família

Simpático evento de bairro, o cordão é liderado por uma turma de amigos que se reúne há 34 anos. Atrás deles, vizinhos de todas as idades e moradores de outras regiões que chegam atraídos pela boa fama do grupo. Av. Coronel Manoel Py, na altura do número 329, Lausanne Paulista. Sáb. (31), a partir das 10h. Grátis.

Bloco Fogo e Paixão

Homenagem ao brega, em especial ao cantor Wando. Reúne uma turma formada por 20 ritmistas, muitos deles integrantes de outros grupos, como o Monobloco. No repertório, também não faltam canções de Anitta e Gustavo Lima. Av. Brig. Faria Lima, 64, na altura do Bar Pirajá, Pinheiros. Sáb. (31), a partir das 12h. Grátis.

Bloco Pilantragi

A festa de música brasileira criada em 2012 tem cerca de 12 mil confirmados para esta edição. Desta vez, devem homenagear Iemanjá. Av. Professor Alfonso Bovero, 1.107 (em frente ao bar Bebo Sim), Perdizes. Dom. (1º), a partir das 13h; Grátis.

Bloco Unidos do Grande Mel

Na estreia da turma, uma mistura de ritmos como afoxé, frevo, samba-reggae, funk e marchinhas. Praça Dom José Gaspar (em frente ao restaurante Homelete), República. Sáb. (31), 15h. Grátis.

Concurso de Marchinhas

Promovida pelo bloco Nóis Trupica Mais Não Cai, evento reúne músicos, compositores e brincantes de vários tipos. As marchinhas finalistas serão escolhidas por um júri formado por Suzana Salles, Guga Stroeter, Edgard Piccoli e Roberta Martinelli. Praça Victor Civita. R. Sumidouro, 580, Pinheiros. Sáb. (31), 14h/19h. Grátis.

Mocidade Alegre

A escola tricampeã promove animados ensaios. Entretanto, o samba é miudinho, pois não há espaço para grandes passos. Marília Pêra é a homenageada da vez. Para começar, uma roda de samba com o grupo Poetas da Morada define o tom. Hoje (30), ensaio com as fantasias do desfile (aberto para o público); domingo (dias 1º e 8/2), a festa é sem os trajes do desfile. R. Samarita, 1.020. Limão, 3857-7525. 6ª, 19h30 e dom., 18h. R$ 5/R$ 15. Até 8/2.

Parque da Água Branca

No espaço de leitura, a folia tem várias oficinas e bailinhos para a garotada. Amanhã (31), às 15h, apresentação de música e dança com o grupo Tambor de Crioula Flor d’Aroeira; domingo (1º), às 15h, homenagem a Iemanjá no show ‘Sambas do Mar’, com a turma do Dedinho de Pimenta. A cada semana a programação deve ser diferente. R. Ministro Godói, 180, Perdizes, 2588-5918. Sáb. e dom., 15h. Grátis.

Ritaleena

Em homenagem a cantora Rita Lee, o bloco canta alguns de seus grandes sucessos, como ‘Mania de Você’ em versão funk. Concentração na Rua dos Pinheiros, esquina com a Rua Cônego Eugênio Leite, Pinheiros. Sáb. (31), 6h. Grátis. www.facebook.com/blocoritaleena

Rosas de Ouro

Na grande quadra, a festa começa com roda de samba promovida pela bateria do mestre Rafa. Em seguida, Darlan Alves, intérprete da escola, canta músicas de Ivete Sangalo, Tim Maia e outros. ‘Depois da Tempestade, o Encanto!’ é o tema do samba-enredo que usa recursos de contos de fadas para narrar a superação da agremiação após a chuva que enfrentaram em 2014. R. Coronel Euclides Machado, 1.066, Freguesia do Ó, 3931-4555. 4ª e 6ª, 21h (também dia 8/2, às 19h). R$ 20/R$ 30. Até 8/2.