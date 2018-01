É palhaçada!

CORTEJO| 10ª Palhaceata é uma das opções programadas

Em homenagem a Piolim, o Dia do Circo (27/3) motiva várias atrações na cidade – e não só na data

A 10ª edição da Palhaceata Paz Sem Fronteiras tem uma bandeira única: promover a paz. Iniciada pela dramaturga Ana Vitória Vieira Monteiro, em parceria com a palhaça Ciléia Biaggioli e a atriz Leona Cavalli, o evento ocorre simultaneamente em pelo menos outros dois Estados. A organização é da ONG Paz Sem Fronteiras.

ONDE: Vão Livre do Masp. Av. Paulista, 1.578.

QUANDO: Dom. (29), 9h (concentração).

QUANTO: Grátis. www.facebook.com/palhaceatapazsemfronteiras

No Centro de Memória do Circo, tem exposição, oficinas, visitas monitoradas (no local e no entorno) e sarau.

ONDE: Galeria Olido. Av. São João, 473, Centro, 3397-0177.

QUANDO: Hoje (27), 10h30/19h.

QUANTO: Grátis.

Cinco músicos-palhaços arriscam novos arranjos para canções populares, no Concerto da Lona Preta.

ONDE: Sesc Santana. Deck. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700.

QUANDO: Dom. (29), 15h30.

QUANTO: Grátis.

Os Grandes Clássicos do Circo é o espetáculo da dupla Shing e Paçoca.

ONDE: Star Cultura e Entretenimento. Av. Dep. Emílio Carlos, 792, Limão, 3857-7717.

QUANDO: Sáb. (28), 16h30.

QUANTO: R$ 12 (grátis até 5 anos).

O Circo dos Sonhos, com Patati Patatá, encerra temporada.

ONDE: Estac. do Mooca Plaza Shop. R. Cap. Pacheco e Chaves, 313, 3548-4502.

QUANDO: 6ª, 20h; sáb. e dom., 16h, 18h e 20h.

QUANTO: R$ 50/R$ 70. Até dom. (29).