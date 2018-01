Duas versões de brownie e outras dicas de quitutes na capital

Brownie da Grão Fino (Foto: Wellington Nemeth)

Na Grão Fino, o brownie (R$ 9; foto) – sem glúten nem lactose – é preparado com ovo, farinha de amêndoas, óleo de girassol, chocolate 70% cacau e açúcar de coco. R. Pedroso Alvarenga, 672, Itaim Bibi, 3078-6062. 7h/20h (sáb. e dom., 8h/19h).

Brownie diet da Lilóri (Foto: Maina Vas)

Em versão diet, o brownie (R$ 17,50; foto) da Lilóri é feito com chocolate diet, óleo de coco, ovo, amêndoas e adoçante natural, e é servido com cobertura de ganache diet. R. Peixoto Gomide, 1.486, Jd. Paulista, 3068-8061. 8h/20h (sáb. e dom., 9h/19h).

Cafés

Urbe Café

A casa serve um bom expresso (R$ 5) e café feito na cafeteira francesa (R$ 8,50), preparado com grão próprio, de uma fazenda no interior de São Paulo. Para acompanhar, há quitutes como os bolos de coco (R$ 6) e de banana (R$ 6, a fatia). No balcão, escolha entre as quiches caprese ou de abóbora com carne-seca (R$ 14, a fatia; R$ 24, com salada). R. Antônio Carlos, 404, Consolação, 3262-3943. 9h/0h30 (6ª e sáb., até 2h; 2ª, 10h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Leckerhaus

Fernanda Wainer vende os doces da confeitaria alemã de Porto Alegre, como a ‘Walnusstorte’, de nozes com recheio de leite condensado e ovos moles, carro-chefe da casa. Outro destaque é ‘Sachertorte’, de damasco e chocolate, coberta por marzipã (R$ 9,90, 100g; R$ 99, o quilo). A casa serve ainda salgados integrais, saladas e massas o dia todo. R. Dr. Melo Alves, 293, Cerqueira César, 2528-1234. 11h/20h (sáb., 10h/20h; dom. e fer., 10h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Padaria do Mosteiro

Os quitutes da padaria são preparados pelos monges beneditinos do Mosteiro de São Bento. O pão de mel ‘Benedictus’, recheado com geleia de damasco, custa R$ 8, a unidade. Prove também o cupcake de cacau com avelã (R$ 20, a lata com dois) e o ‘Pão São Bento’, feito com mandioquinha (R$ 20). Outro destaque é o ‘São Joachim’, de azeite de oliva e azeitonas (R$ 20, cada). R. Barão de Capanema, 416, Cerqueira César, 3063-0522. 9h/18h30 (fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Rancho da Empada

Esta unidade serve 16 sabores de empadinhas salgadas e sete doces. Destaque para a de camarão (R$ 6,90) e de bacalhau (R$ 6,90). Entre as opções doces, fique com as de beijinho, chocolate e doce de leite com coco (R$ 6,50 cada). Além das empadas, há salgados como o bolinho de bacalhau (R$ 8,90) e a coxinha de camarão (R$ 15,90). R. Sena Madureira, 557, V. Clementino, 5904-7650. 10h/0h (dom., 9h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos. grátis.

Sanduíches

Joakin’s

Você pode enfrentar longas filas na lanchonete, principalmente nos fins de semana. Mas os sanduíches costumam ser bons. Experimente o ‘Cheese Bacon Salada’ (R$ 32,90). Para acompanhar, peça a porção de batata smile (R$ 23) e o milk-shake de chocolate (R$ 33,60). R. Joaquim Floriano, 163, Itaim Bibi, 3168-0030. 11h/5h (6ª e sáb., até 6h; dom. e fer., até 3h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Monkey Burger n’ Shake

Amarelo e preto são os tons do ambiente, com toque industrial. Na cozinha, são feitos os hambúrgueres altos, grelhados na churrasqueira a carvão. Entre as combinações, está o ‘Kangoorilla BLT’ (R$ 30), com hambúrguer recheado de muçarela, alface, tomate, cebola caramelizada, bacon e maionese de alho. A seleção traz ainda sanduíche de falafel, picles e molho tahine (R$ 24). R. Diogo Jacome, 489, V. N. Conceição, 3582-6717. 12h/15h30 e 18h30/23h (6ª, 12h/16h e 18h/0h; sáb., 12h/17h e 18h/0h; dom. e fer., 13h/23h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Frutaria São Paulo

Casa de sucos com ampla varanda e extenso cardápio de sanduíches e pratos leves. O destaque fica por conta dos 40 tipos de fruta que rendem ótimos sucos (a partir de R$ 8,50, com uma fruta). Já o suco de açaí da casa com morango custa R$ 20,80. R. Bandeira Paulista, 327, Itaim Bibi, 2364-5720. 10h/0h20 (dom. e fer., 8h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.