Duas Terezas abre segunda unidade, nos Jardins, com jeito e comida de vó

Prestes a completar dois anos em um contêiner no espaço Vila Butantan, o bistrô Duas Terezas abre as portas para a rua com a inauguração de sua segunda unidade, nos Jardins. A simplicidade do ambiente e a comida caseira continuam sendo a tônica no restaurante da chef Mariana Pelozio – por enquanto, aberto apenas para o almoço. “Nossa culinária é inspirada em casa, em afeto e cafuné de vó”, diz o texto na fachada de vidro.

Pois são as avós Terezas, uma brasileira e outra italiana, que inspiram as receitas do cardápio servidas com esmero pela neta Mariana. Desde a macaxeira com carne-seca e requeijão cremoso (R$ 27), como entrada, até pratos como a rabada (R$ 42), tudo é feito para dar conforto. Na seleção de ‘Mexidos da

Vó Tereza’, o de calabresa e bacon leva arroz, ovos, muçarela e requeijão (R$ 36). Já a versão vegetariana vem com legumes e ovo em dobro (R$ 35).

O menu traz ainda omeletes, piadinas, risotos, carnes, peixes e massas, como o ‘Talharim ao Queijo do Reino’ (R$ 40) e o bucatini ao molho rústico de tomate (R$ 41). Das carnes, o medalhão de filé mignon (R$ 42) vem ao ponto com legumes salteados e duas texturas de parmesão, uma cremosa e outra crocante. No almoço, o menu do dia, servido na bandeja, com entrada, prato e sobremesa, sai por R$ 42.

Para encerrar, além do brigadeiro de colher (R$ 9), outra dica é o doce de cupuaçu feito com a polpa da fruta e servido com creme de chocolate amargo e castanha (R$ 22).

ONDE: Al. Lorena, 514, Jd. Paulista, 3884-5193.

QUANDO: 12h/15h30 (fecha dom.).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.