Duas novas casas na cidade para um café sem pressa ou um almoço rápido

O mezanino da loja Fuchic abriga a primeira unidade do Bendito Café na capital. O espaço charmoso e colorido segue os moldes da matriz, há três anos em Aldeia da Serra. Elaborado com um blend de grãos, o ótimo café da casa é preparado com diferentes métodos de extração e usado em bebidas quentes e geladas. Doce e com baixa acidez, o café coado na xícara (R$ 9,50) vai bem com bolos fofinhos, como o de tangerina (R$ 8,20), e com os recheados, como o molhadinho de prestígio (R$ 15). Há ainda croissant (R$ 10,50), diferentes pãezinhos e sanduíches. Al. Franca, 1.167, Jd. Paulista, 2729-3510. 10h/19h (fecha dom.).

Misto de café e steak house, o San Fran recebe principalmente os trabalhadores da região, com opções de pratos rápidos para o almoço, hambúrgueres e grelhados. Entre as receitas do chef Flavio Frahia – que imprime na casa referências à cidade de São Francisco (EUA) –, estão a torta de frango com recheio cremoso (R$ 31) e a omelete recheada com queijo de cabra, muçarela e tomate-cereja (R$ 30). A qualquer hora, peça um expresso feito com Café do Centro (R$ 4,50), na companhia do gostoso brigadeiro (R$ 5) ou da ‘Torta San Fran’ (R$ 10), de chocolate com cobertura de marshmallow. R. Diogo Moreira, 169, Pinheiros, 3032-0412. 7h30/16h (fecha sáb. e dom.).